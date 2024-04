భారత్‌-కువైట్‌ మధ్య దౌత్యపరంగా మంచి సంబంధాలు ఉన్నాయి. కువైట్‌లో తొలిసారి హిందీ రేడియో ప్రసార కార్యక్రమం ప్రారంభమైనట్లు భారత రాయబార కార్యాలయం సోమవారం ఎక్స్‌ వేదికగా వెల్లండించింది. ప్రతి ఆదివారం ఎఫ్‌ఎం 93.3, ఏఎం 96.3 ఫ్రిక్వెన్సీల్లో కువైట్‌లోని రేడియోల్లో ఇక నుంచి హిందీ కార్యక్రమాలు ప్రసారం కానున్నాయి. రేడియోలో హిందీ కార్యక్రమాలు ప్రసారం ప్రారంభించటంపై కువైట్‌ సమాచార మంత్రిత్వ శాఖపై భారత రాయబార కార్యాలయం ప్రశంసలు కురిపించింది.

📻 Start of first ever Hindi Radio broadcast in Kuwait!

Embassy of India expresses appreciation to @MOInformation for starting a Hindi programme on Kuwait Radio on FM 93.3 and AM 96.3 on every Sunday (8.30-9 pm) starting 21 April 2024, a step that will further strengthen 🇮🇳🤝🇰🇼. pic.twitter.com/6F46I5uhX8

— India in Kuwait (@indembkwt) April 21, 2024