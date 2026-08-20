కెన్యాలో తీవ్ర విషాదం.. హెలికాఫ్టర్‌ కూలి ఏడుగురి మృతి

కెన్యాలో ఘోర ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. సఫారీ ప్రయాణంలో ఉన్న హెలికాప్టర్‌ కుప్పకూలడంతో ఏడుగురు మరణించారు. మృతుల్లో ఈక్వెడార్‌ ఇంటెలిజెన్స్‌ చీఫ్‌ దంపతులతో పాటు ఐదుగురు అమెరికన్లు కోల్పోయారు. ఉత్తర కెన్యాలోని మారుమూల ప్రాంతంలో బుధవారం ఉదయం ఈ ప్రమాదం జరిగింది.

కెన్యా పౌర విమానయాన సంస్థ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. లోయిసాబా కన్జర్వెన్సీ నుంచి ఎవాసో న్యిరో ప్రాంతానికి వెళ్తుండగా ఉదయం 9.13 గంటలకు సాంబురు కౌంటీలోని పర్వత ప్రాంతంలో హెలికాప్టర్‌ ప్రమాదానికి గురైంది. ఘటన సమయంలో హెలికాప్టర్‌లో ఆరుగురు ప్రయాణికులు, ఒక పైలట్‌ ఉన్నారు. ప్రమాదంపై సమాచారం అందుకున్న సహాయక బృందాలు ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నాయి. అయితే హెలికాప్టర్‌లో ఉన్నఅంతా మృతి చెందినట్లు సాంబురు పోలీసు కమాండర్‌ డేవిడ్‌ న్కోరోయ్‌ వెల్లడించారు.

🇰🇪 Tragedy in Kenya.



Seven people were killed in a helicopter crash in northern Kenya, according to authorities and local media.



Among the victims were five Americans, including a Telemundo executive, as well as an Ecuadorian security official.



No known cause yet.



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— Mario Nawfal (@MarioNawfal) August 19, 2026