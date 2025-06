ఇరాన్‌ దాడులతో దద్దరిల్లిన ఇజ్రాయెల్‌.. సైరన్ల మోత

టెహ్రాన్: ఇరాన్‌- ఇజ్రాయెల్‌ మధ్య ఘర్షణ వాతావరణం తారాస్థాయికి చేరింది. ఇరానియన్ క్షిపణుల దాడితో ఇజ్రాయెల్ దద్దరిల్లిపోయింది. ‘ఇరాన్ క్షిపణులు నిరంతరం దాడి చేస్తున్నాయి.. జెరూసలేంలో హెచ్చరిక సైరన్లు ఏకధాటిగా వినిపించాయని ఇజ్రాయెల్ సైన్యం తెలిపింది. దీనికి సంబంధించిన పలు వీడియోలు సోషల్‌ మీడియాలో కనిపించాయి.



❗️Firefighters struggle to contain INFERNO after Iranian missile strike in Haifa



Four people injured in barrage so far, Israeli authorities say https://t.co/WBuoFUFcj3 pic.twitter.com/zMtkzgfdRL

— RT (@RT_com) June 15, 2025