విమానం దిగుతూ తూలిన ట్రంప్‌

ఆరోగ్యంపై మళ్లీ ఊహాగానాలు
వాషింగ్టన్: అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ (79) ఆరోగ్య పరిస్థితిపై మళ్లీ సందేహాలు మొదలయ్యాయి. తాజాగా ఎయిర్ఫోర్స్ వన్ విమానం నుంచి కిందికి దిగే క్రమంలో తడబడ్డారు. రెయిలింగ్ను గట్టిగా పట్టుకొని చాలా జాగ్రత్తగా దిగుతూ కనిపించారు. ఈ వీడియో వైరల్గా మారింది. ఇటీవల ఒక కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న కురీ్చలో కూర్చోవడానికి కూడా ట్రంప్ ఇబ్బంది పడ్డారు. రెండు చేతులతో కురీ్చని గట్టిగా పట్టుకొని కూర్చున్నారు. మోకాళ్లు వంచేటప్పుడు ముఖం బిగుసుకుపోయి కనిపించింది. అయితే తాను భేషుగ్గా ఉన్నానని ఆయన చెప్పుకొచ్చారు.