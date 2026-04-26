వాషింగ్టన్: అమెరికాలో షాకింగ్ ఘటన వెలుగు చూసింది. అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్పై హత్యాయత్నం జరిగింది. వైట్హౌస్ వద్ద కాల్పుల ఘటన తీవ్ర కలకలం సృష్టించింది. ఈ ఘటనలో ట్రంప్, జేడీ వాన్స్కు తృటిలో ప్రమాదం తప్పింది. అనంతరం, ట్రంప్ సహా కీలక నేతలను సురక్షిత ప్రాంతానికి తరలించారు.
వివరాల మేరకు.. అధ్యక్షుడు ట్రంప్ వైట్హౌస్ సమీపంలో ఉన్న హిల్టర్ హోటల్లో కరస్పాండెంట్స్ డిన్నర్ మీట్ ఏర్పాటు చేశారు. ఈ ఈవెంట్కు అధ్యక్షుడు ట్రంప్, ఫస్ట్ లేడీ మెలానియా, ఉపాధ్యక్షుడు జేడీ వాన్స్తో సహా పలువురు కీలక నేతలు హాజరయ్యారు. డిన్నర్ జరుగుతున్న సమయంలో అక్కడికి వచ్చిన దుండగులు కాల్పులు జరిపారు. దీంతో, భయానక పరిస్థితి నెలకొంది.
#WATCH | US President Donald Trump and First Lady Melania Trump rushed out of the White House Correspondents' Dinner after shots were reportedly fired at the event.
(Source: Unrestricted Pool via Reuters) pic.twitter.com/Z2nDjWzWW0
— ANI (@ANI) April 26, 2026
తక్షణం స్పందించిన సీక్రెట్ సర్వీస్ ఏజెంట్లు వెంటనే బ్యాంకెట్ హాల్లోకి ప్రవేశించి అధ్యక్షుడు ట్రంప్, ఫస్ట్ లేడీ మెలానియా, ఉపాధ్యక్షుడు జేడీ వాన్స్తో సహా పలువురు కీలక నేతలను అక్కడి నుంచి సురక్షిత ప్రాంతానికి తరలించారు. కాల్పుల శబ్ధం, గందరగోళ పరిస్థితి కారణంగా ఆ ఈవెంట్లో పాల్గొన్న వందలాది అతిథులు టేబుళ్ల కింద దాక్కున్నారు. ప్రాణ భయంతో వణికిపోయారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియోలు బయటకు వచ్చాయి.
#WATCH | US President Donald Trump and First Lady Melania Trump rushed out of the White House Correspondents' Dinner after shots were reportedly fired at the event.
(Source: Unrestricted Pool via Reuters) pic.twitter.com/Ulm93FCTM1
— ANI (@ANI) April 26, 2026
🚨 WATCH: Absolute PANIC following shots fired at the White House Correspondents Dinner
This guy should not even been able to enter the BUILDING.
Just insane! pic.twitter.com/bF5P9HcO0o
— Nick Sortor (@nicksortor) April 26, 2026
అయితే, ఈ ఘటనలో ఎవరూ గాయపడకపోవడంతో అధికారులు ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. డిన్నర్ ఈవెంట్కు దాదాపు 2600 మంది హాజరైనట్టు సమచారం. ఇక, కాల్పులు జరిపినట్లు అనుమానిస్తున్న వ్యక్తిని భద్రతా బలగాలు అదుపులోకి తీసుకున్నాయి. కాగా, దుండగులు దాదాపు 7-8 రౌండ్లు కాల్పులు జరిపినట్టు సీఐఏ అధికారులు గుర్తించారు. అనంతరం, భద్రతా బలగాలు హోటల్ను తమ ఆధీనంలోకి తీసుకున్నాయి.
#WATCH | US President Donald Trump and First Lady Melania Trump rushed out of the White House Correspondents' Dinner after shots were reportedly fired at the event.
(Source: Unrestricted Pool via Reuters) pic.twitter.com/Z2nDjWzWW0
— ANI (@ANI) April 26, 2026
ఈ నేపథ్యంలో డొనాల్డ్ ట్రంప్ సోషల్ మీడియా వేదికగా స్పందించారు. ఈ మేరకు పోస్టులో ట్రంప్..‘వైట్హౌస్ కరస్పాండెంట్స్ డిన్నర్ చాలా అద్భుతంగా గడిచింది. సీక్రెట్ సర్వీస్ మరియు లా ఎన్ఫోర్స్మెంట్ అద్భుతమైన పనిచేశాయి. వారు వేగంగా, ధైర్యంగా స్పందించారు. కాల్పులు జరిపిన వ్యక్తిని పట్టుకున్నారు, మరియు 'కార్యక్రమాన్ని కొనసాగిద్దాం' అని నేను సిఫార్సు చేశాను, కానీ ఇది పూర్తిగా లా ఎన్ఫోర్స్మెంట్ మార్గదర్శకత్వంలోనే జరుగుతుంది. వారు త్వరలో ఒక నిర్ణయం తీసుకుంటారు. ఆ నిర్ణయంతో సంబంధం లేకుండా, ఈ సాయంత్రం అనుకున్నదానికంటే చాలా భిన్నంగా ఉంటుంది, మనం దీన్ని మళ్ళీ నిర్వహించాల్సిందే’ అని వ్యాఖ్యానించారు.
Shots fired at White House Correspondents' Dinner venue.
US President Donald Trump posts, "Quite an evening in D.C. Secret Service and Law Enforcement did a fantastic job. They acted quickly and bravely. The shooter has been apprehended, and I have recommended that we “LET THE… pic.twitter.com/HXMmyprGQe
— ANI (@ANI) April 26, 2026