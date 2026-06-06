మండుటెండల్లో మంచులా...

ఈ ఎండల్లో చర్మం నిర్జీవంగా, అలసటగా మారడం సహజం. అయితే, మీ చర్మాన్ని చల్లబరిచి, తేమను అందిస్తూ, ఆరోగ్యంగా ఉంచడానికి మన ఇంట్లోనే దొరికే కొన్ని సహజసిద్ధమైన పదార్థాలు అద్భుతంగా పనిచేస్తాయి.
ఎండ తీవ్రత వల్ల చర్మంపై వచ్చే మంట, ఎరుపుదనం, సన్బర్న్ను తగ్గించడంలో కలబంద అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది. ఎండలో తిరిగి వచ్చిన తర్వాత చర్మాన్ని శాంతపరచడానికి, చికాకును తగ్గించడానికి అలోవెరా జెల్ ఒక ఉత్తమమైన ఔషధం.
గంధానికి చర్మాన్ని చల్లబరిచే గుణం ఉంది. ఎండకాలంలో వచ్చే మొటిమలను తగ్గించడానికి, చర్మంపై వచ్చే దురద, మంటను నివారించడానికి గంధం పూత వేసుకోవడం వల్ల తక్షణ ఫలితం కనిపిస్తుంది.
రోజ్ వాటర్ చర్మానికి అవసరమైన తేమను అందిస్తూ, జిడ్డును నియంత్రించడంలో సహాయపడుతుంది. చర్మ రంధ్రాలు మూసుకు΄ోకుండా, ముఖాన్ని ఎల్లప్పుడూ తాజాగా ఉంచే ఒక అద్భుతమైన నేచురల్ టోనర్గా ఇది పనిచేస్తుంది.
గ్రీన్ టీ కేవలం ఆరోగ్యానికే కాదు, చర్మానికి కూడా ఎంతో మేలు చేస్తుంది. ఇది చర్మంపై వచ్చే మంట, ఇన్ఫెక్షన్లను తగ్గిస్తుంది. ఇందులో ఉండే యాంటీఆక్సిడెంట్లు మొటిమల సమస్యతో బాధపడేవారికి, సున్నితమైన చర్మం గలవారికి చక్కని టోనర్గా ఉపయోగపడతాయి.
దోసకాయలో నీటి శాతం, యాంటీఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇది చర్మంపై వచ్చే వాపును తగ్గించడమే కాకుండా, ముఖానికి తక్షణ చలవను అందిస్తుంది. అలసి΄ోయిన, ఎండ వేడికి గురైన చర్మానికి ఇది ఉపశమనాన్ని కలిగిస్తుంది.
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