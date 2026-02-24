 సార్‌! కొన్నాళ్లు ఆ విక్టరీ సింబల్‌ చూపించడం మానేయండి..విమానాలు గుర్తొస్తున్నాయ్‌! | Sakshi Cartoon Andhra Pradesh 24-02-2026 | Sakshi
సార్‌! కొన్నాళ్లు ఆ విక్టరీ సింబల్‌ చూపించడం మానేయండి..విమానాలు గుర్తొస్తున్నాయ్‌!

Feb 24 2026 3:22 AM | Updated on Feb 24 2026 3:22 AM

Sakshi Cartoon Andhra Pradesh 24-02-2026

సార్‌! కొన్నాళ్లు ఆ విక్టరీ సింబల్‌ చూపించడం మానేయండి..విమానాలు గుర్తొస్తున్నాయ్‌!

