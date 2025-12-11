 ఎందుకు సార్‌ ‘బ్యాలెట్‌ పేపర్‌’ ఎన్నికలంటే అంత కంగారు పడుతున్నారు..! | Sakshi Cartoon Andhra Pradesh 11-12-2025 | Sakshi
ఎందుకు సార్‌ ‘బ్యాలెట్‌ పేపర్‌’ ఎన్నికలంటే అంత కంగారు పడుతున్నారు..!

Dec 11 2025 5:18 AM | Updated on Dec 11 2025 5:18 AM

Sakshi Cartoon Andhra Pradesh 11-12-2025

ఎందుకు సార్‌ ‘బ్యాలెట్‌ పేపర్‌’ ఎన్నికలంటే అంత కంగారు పడుతున్నారు..!

