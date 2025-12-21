 వేళాకోళంగా ఉందా? వీళ్ల పేర్లు ‘రెడ్‌బుక్‌’లో రాయండి!! | Sakshi Cartoon 26-12-2025 | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

వేళాకోళంగా ఉందా? వీళ్ల పేర్లు ‘రెడ్‌బుక్‌’లో రాయండి!!

Dec 26 2025 1:07 AM | Updated on Dec 26 2025 1:07 AM

Sakshi Cartoon 26-12-2025

వేళాకోళంగా ఉందా?  వీళ్ల పేర్లు ‘రెడ్‌బుక్‌’లో రాయండి!!

Advertisement
Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

‘భర్త’ను మరోసారి పెళ్లి చేసుకున్న వీనస్‌ విలియమ్స్‌ (ఫొటోలు)
photo 2

టాలీవుడ్ సెలబ్రిటీల క్రిస్మస్ సెలబ్రేషన్స్ (ఫొటోలు)
photo 3

క్రిస్మస్ ప్రార్థనల్లో పాల్గొన్న వైఎస్‌ జగన్‌ (ఫొటోలు)
photo 4

కర్నూల్ ఇన్సిడెంట్ కర్ణాటకలో రిపీట్! (చిత్రాలు)
photo 5

హైదరాబాద్‌లో ఘనంగా టాలీవుడ్‌ ప్రో లీగ్‌ ప్రారంభం (ఫొటోలు)

Video

View all
Top Maoist Leader Paka Hanumanthu 1
Video_icon

మావోయిస్టులకు మరో బిగ్ షాక్
Businessman Blocks Road To Celebrate His Son Birthday 2
Video_icon

రోడ్లు మీద కొడుకు బర్త్ డే వేడుకలు
RK Roja Christmas Celebrations At Nagari 3
Video_icon

క్రిస్మస్ వేడుకలో పాల్గొన్న ఆర్కే రోజా
Bondi Shooting Survivor Rahmat Pasha Exposes Shocking Truth About Attack 4
Video_icon

నా కళ్ల ముందే 15 మందిని! బాండీ బీచ్ రియల్ హీరో.. సంచలన విషయాలు
Advocate Ponnavolu Sudhakar Reddy Sensational Comments On Chandrababu 5
Video_icon

సంతోష పడకు.. అన్ని ఆధారాలు ఉన్నాయ్.. కేసులు మూసేసినా.. నీ ఆట కట్టిస్తాం
Advertisement
 