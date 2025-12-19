 బిజినెస్‌ రీఫార్మర్‌ అవార్డు లాంటివి ఇంకా ఎన్నో వస్తాయ్‌! | Sakshi Cartoon 20-12-2025 | Sakshi
బిజినెస్‌ రీఫార్మర్‌ అవార్డు లాంటివి ఇంకా ఎన్నో వస్తాయ్‌!

Dec 20 2025 12:51 AM | Updated on Dec 20 2025 12:51 AM

Sakshi Cartoon 20-12-2025

బిజినెస్‌ రీఫార్మర్‌ అవార్డు లాంటివి ఇంకా ఎన్నో వస్తాయ్‌! రూపాయికి.. 99 పైసలకే కోట్ల విలువ చేసే భూములు కేటాయిస్తున్నారుగా! 

