 లాభసాటిగా ఉండాల్సింది మనకే కదా..! | Sakshi Cartoon 10th December 2025 | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

లాభసాటిగా ఉండాల్సింది మనకే కదా..!

Dec 10 2025 1:49 AM | Updated on Dec 10 2025 1:49 AM

Sakshi Cartoon 10th December 2025

లాభసాటిగా ఉండాల్సింది మనకే కదా..! 

Advertisement
Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

గ్లోబల్‌ సమిట్‌లో సినీ ప్రముఖుల సందడి.. సీఎం రేవంత్ రెడ్డితో భేటీ (చిత్రాలు)
photo 2

తెలంగాణ రైజింగ్‌ గ్లోబల్‌ సమ్మిట్‌.. డే2 స్పెషల్‌ ఎట్రాక్షన్స్‌ ఇవిగో (ఫొటోలు)
photo 3

స్వదేశీ దుస్తుల్లో ఆదితి రావు హైదరీ నేచురల్‌ బ్యూటీ లుక్ (ఫొటోలు)
photo 4

ప్రతిరోజూ మిస్ అవుతున్నా.. 'కేదార్‌నాథ్' జ్ఞాపకాల్లో సారా (ఫొటోలు)
photo 5

Tirumala : తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న సినీనటుడు విక్రమ్ ప్రభు (ఫోటోలు)

Video

View all
After My First Film I Broke Down Krithi Shetty Emotional 1
Video_icon

చిన్న వయసులోనే చాలా చూశా.. బోరున ఏడ్చేసిన కృతిశెట్టి
Ex MLA Vasupalli Ganesh Demands To Resign Aviation Minister Ram Mohan Naiudu 2
Video_icon

Vasupalli Ganesh: రీల్స్ నాయుడు.. రాజీనామా చేసి ఇంట్లో కూర్చో
Singer Shobha Raju Sensational Comments On Samantha and Raj Nidimoru 3
Video_icon

ఆమె పక్కన కూర్చోవాలంటే సిగ్గేసేది.. సమంతపై శోభారాజు కామెంట్స్..!
Railway Ministry Accepted YSRCP Proposed Budget For AP 4
Video_icon

తిరుపతికి కొత్త రైలు..16వేల‌ కోట్లతో ఏపీకి భారీ బడ్జెట్
Perni Nani Satirical Comments On TDP Ram Mohan Naidu 5
Video_icon

పని చేయకుండా రీల్స్ చేస్తే ఇలానే ఉంటది చంద్రబాబు, రామ్మోహన్ పై పేర్ని నాని సెటైర్లే సెటైర్లు
Advertisement
 