 ఓట్లను ఏకపక్షంగా తొలగిస్తున్నారు | Sakshi Cartoon 06-01-2026 | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ఓట్లను ఏకపక్షంగా తొలగిస్తున్నారు

Jan 6 2026 12:55 AM | Updated on Jan 6 2026 12:55 AM

Sakshi Cartoon 06-01-2026

ఓట్లను ఏకపక్షంగా తొలగిస్తున్నారు

Advertisement
Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

'వామ్మో వాయ్యో' సాంగ్.. తెర వెనక ఆషిక ఇలా (ఫొటోలు)
photo 2

దీపికా పదుకోణె బర్త్‌డే స్పెషల్‌.. వైరల్‌ ఫోటోలు ఇవే
photo 3

చిరంజీవి ‘మన శంకర వరప్రసాద్‌గారు’ మూవీ HD స్టిల్స్‌
photo 4

బ్లూ కలర్ శారీలో మెరిసిపోతున్న హీరోయిన్ మీనాక్షి చౌదరి (ఫొటోలు)

photo 5

భక్తజనంతో కిక్కిరిసిన మేడారం (ఫొటోలు)

Video

View all
Gun Fire On JD Vances Residence In Ohio 1
Video_icon

అమెరికా ఉపాధ్యక్షుడు JD.వాన్స్ ఇంటిపై దాడి
YSRCP MPTCs Kidnapped Viral Video 2
Video_icon

MPP Election: దిగజారిన టీడీపీ YSRCP MPTCల కిడ్నప్...
Gudivada Amarnath Slams Chandrababu Credit Chore 3
Video_icon

Bhogapuram Airport: ఏది కడితే అది నాదే...2029 వరకు ఇదే పాట
Haryana Gang Loot ATMs in Nizamabad 4
Video_icon

Nizamabad: నిమిషాల్లో ATM లు కొల్లగొడుతున్న హర్యానా గ్యాంగ్
MLC Lella Appi Reddy Strong Warning To TDP Rowdies 5
Video_icon

YSRCP అధికారంలోకి రాగానే టీడీపీ తొత్తులకు..
Advertisement
 