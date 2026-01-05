 ... మీ నోబెల్‌ బహుమతికి మరొకరు పోటీ వస్తున్నార్సార్‌! | Sakshi Cartoon 05-01-2026 | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

... మీ నోబెల్‌ బహుమతికి మరొకరు పోటీ వస్తున్నార్సార్‌!

Jan 5 2026 3:30 AM | Updated on Jan 5 2026 3:30 AM

Sakshi Cartoon 05-01-2026

... మీ నోబెల్‌ బహుమతికి మరొకరు పోటీ వస్తున్నార్సార్‌!

Advertisement
Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

దుబాయి ట్రిప్‌లో భార్యతో కలిసి రాహుల్ సిప్లిగంజ్ (ఫొటోలు)
photo 2

తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న డైరెక్టర్ అనిల్ రావిపూడి (ఫొటోలు)
photo 3

ప్రియుడితో ఎంగేజ్‌మెంట్‌ చేసుకున్న ఆదిపురుష్ హీరోయిన్ సిస్టర్‌ (ఫొటోలు)
photo 4

2025 ఏడాది మధుర క్షణాలను షేర్‌ చేసిన సూర్యకుమార్‌ సతీమణి (ఫోటోలు)
photo 5

కూతురితో కలిసి పోర్చుగల్ ట్రిప్ వేసిన ప్రణీత (ఫొటోలు)

Video

View all
Purushotham Reddy About AP And Telangana Water Dispute 1
Video_icon

ఆ నీటి హక్కు రాయలసీమకే.. సుప్రీంకోర్టులో జగన్ పిటిషన్
3 Years Old Boy Falls In Swimming Pool At KPHB Hyderabad 2
Video_icon

స్విమ్మింగ్‌ పూల్‌లో పడి మూడేళ్ల బాలుడు మృతి
Bhumana Karunakar Reddy Fire BR Naidu In Tirumala 3
Video_icon

తిరుమలలో భద్రతా వ్యవస్థ పూర్తి డొల్లగా మారింది: భూమన
Big Update On Upcoming Telugu Movies In 2026 4
Video_icon

2026..! రచ్చ లేపే సినిమాలు ఇవే..!
Ganja Batch Hulchul In Minister Kollu Ravindra Constituency 5
Video_icon

మంత్రి కొల్లు రవీంద్ర ఇలాకాలో గంజాయి బ్యాచ్ వీరంగం
Advertisement
 