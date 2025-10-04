సర్‌ క్రిక్‌ వివాదం.. భారత వాణిజ్యంపై ప్రభావం ఎంత?

భారతదేశంలోని గుజరాత్కు, పాకిస్థాన్లోని సింధ్ ప్రావిన్స్కు మధ్య రాన్ ఆఫ్ కచ్ (Rann of Kutch) ప్రాంతంలో ఉన్న సర్ క్రిక్ (Sir Creek) అంశం సముద్ర సరిహద్దు వివాదానికి కేంద్రంగా మారింది. ప్రస్తుతం అక్కడ ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకొంటున్నట్లు అంచనాలు వెలువడుతున్నాయి. ఇటీవల ట్రంప్ పాకిస్థాన్లో భారీగా చమురు నిల్వలున్నట్లు ప్రకటించారు. అవసరమైతే భారత్కు సైతం చమురు సరఫరా చేయగల సామర్థ్యం పాక్కు వస్తుందని అంచనా వేశారు. ఈ నేపథ్యంలో అసలు సర్ క్రిక్ వద్ద ఎలాంటి పరిస్థితులున్నాయో.. అవి భారత వాణిజ్యంపై ఎలాంటి ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉంటుందో తెలుసుకుందాం.
సర్ క్రిక్ వివాదం
సర్ క్రిక్ అనేది గుజరాత్, పాకిస్థాన్లోని సింధ్ రాష్ట్రాల మధ్య రాన్ ఆఫ్ కచ్లోని చిత్తడినేల సరిహద్దులో 96 కిలోమీటర్ల పొడవు గల సముద్ర ప్రాంతం. ఈ ప్రాంతం స్వాతంత్య్రానికి పూర్వం బ్రిటిష్ ఇండియాలో భాగంగా ఉండేది. 1947 తర్వాత దేశ విభజన జరిగినప్పుడు సర్ క్రిక్ సరిహద్దు రేఖను నిర్ణయించడంలో భారత్, పాకిస్థాన్ల మధ్య వివాదం మొదలైంది.
పాక్ వాదన
పాకిస్థాన్ 1914 నాటి బాంబే గవర్నమెంట్ రెజల్యూషన్ను ఆధారం చేసుకొని క్రిక్కు తూర్పు వైపున ఉన్న ఒడ్డు (ఈస్టర్న్ బ్యాంక్) వెంబడి సరిహద్దును గుర్తించాలని వాదిస్తుంది.
ఇండియా వాదన
భారతదేశం అంతర్జాతీయ చట్టంలోని ‘థాల్వెగ్ సూత్రం’ (Thalweg Principle) ప్రకారం నది లేదా కయ్య మధ్యలో అత్యంత లోతైన ప్రాంతం గుండా సరిహద్దు నిర్ణయించాలని వాదిస్తుంది. భారత్ వాదన ప్రకారం సరిహద్దు మధ్యలో ఉంటే భారతదేశానికి ప్రత్యేక ఆర్థిక మండలి (Exclusive Economic Zone - EEZ) పరిధిలో ఎక్కువ సముద్ర ప్రాంతం లభిస్తుంది. ఈ వివాదం కారణంగా సర్ క్రిక్ ప్రాంతంలో సముద్ర సరిహద్దు రేఖ (International Maritime Boundary Line)పై స్పష్టత కొరవడింది.
చమురు నిల్వల అంచనాలు
ఈ ప్రాంతంలోని సముద్ర భాగంలో భారీగా చమురు, సహజవాయు నిల్వలు ఉన్నట్లు శాస్త్రీయ అంచనాలు ఉన్నాయి. ఈ అంచనాల వల్లే ఈ ప్రాంతం భౌగోళిక-రాజకీయంగా మరింత ప్రాముఖ్యత సంతరించుకుంది. ఏ దేశం సరిహద్దుగా గుర్తించబడుతుందో ఆ దేశానికి ఈ నిల్వలను వెలికితీసే హక్కు లభిస్తుంది.
ట్రంప్ వ్యాఖ్యలు
పాకిస్థాన్లో భారీ చమురు నిక్షేపాలు ఉన్నట్లు ఇటీవల అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ చేసిన వ్యాఖ్యలు ఈ ప్రాంతాన్ని ఉద్దేశించే అయ్యి ఉండవచ్చని కొందరు భావిస్తున్నారు. అయితే దీనిపై అధికారికంగా స్పష్టమైన సమాచారం లేదు. సర్ క్రిక్ సమీపంలోని ప్రాంతాల్లో చమురు నిల్వలు ఉన్నట్లయితే ఆ నిల్వలు ఎవరి సరిహద్దులో ఉన్నాయనే దానిపై చర్చ కీలకమవుతుంది. ఒకవేళ ఇరుప్రాంతాల్లో తీవ్ర సైనిక ఘర్షణ తలెత్తితే అది భారతదేశ వాణిజ్యం, ఆర్థిక వ్యవస్థపై వివిధ రూపాల్లో ప్రభావం చూపుతుంది.
సముద్ర వాణిజ్యంపై ప్రభావం
సర్ క్రిక్ గుజరాత్లోని కీలక నౌకాశ్రయాలకు (కాండ్లా (Kandla), ముంద్రా (Mundra)) దగ్గరగా ఉంది. ఈ నౌకాశ్రయాలు భారతదేశంలోని పశ్చిమ ప్రాంత వాణిజ్యానికి, ముడి చమురు దిగుమతులు, ఎగుమతులకు కీలకంగా ఉంది. యుద్ధం జరిగితే ముంద్రా, కాండ్లా నౌకాశ్రయాల గుండా వెళ్లే వాణిజ్య నౌకల భద్రతకు ముప్పు ఏర్పడే అవకాశం ఉంది. యుద్ధ నౌకలు, జలాంతర్గాములు, గగనతల ఆంక్షల కారణంగా సముద్ర మార్గాలు మూసుకుపోయే అవకాశం ఉంటుంది. నౌకల రాకపోకలు ఆగిపోతే ముడిసరుకు, తయారైన వస్తువుల సరఫరా గొలుసు (Supply Chain) తీవ్రంగా దెబ్బతింటుంది. ఇది భారతదేశంలోని పశ్చిమ ప్రాంత పారిశ్రామిక ఉత్పత్తిపై ప్రతికూల ప్రభావం చూపుతుంది.
శక్తి వనరుల భద్రత
భారతదేశం తన చమురు అవసరాలలో అధిక భాగాన్ని పశ్చిమాసియా దేశాల నుంచి సముద్ర మార్గంలో దిగుమతి చేసుకుంటుంది. ఈ నౌకలు గుజరాత్ తీరం గుండానే ప్రయాణిస్తాయి. క్రిక్ ప్రాంతంలో అనిశ్చితి నెలకొంటే చమురు ట్యాంకర్లకు ముప్పు వాటిల్లి దిగుమతులకు అంతరాయం కలుగుతుంది. క్రూడ్ సరఫరాలో ఆటంకం ఏర్పడితే అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ముడి చమురు ధరలు (Crude Oil Prices) పెరిగి అది భారతదేశంలో పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు, ద్రవ్యోల్బణం (Inflation) పెరగడానికి దారితీస్తుంది.
మత్స్య పరిశ్రమపై ప్రభావం
సర్ క్రిక్ ప్రాంతం మత్స్య సంపదకు కేంద్రం. ఈ సరిహద్దు వివాదం కారణంగా ఇరు దేశాల మత్స్యకారులు తరచుగా ఒకరి జలాల్లోకి మరొకరు ప్రవేశించడం, అరెస్టులు జరగడం సాధారణం. యుద్ధ వాతావరణం ఏర్పడితే మత్స్యకారుల ప్రాణాలకు ముప్పు ఏర్పడి, ఈ ప్రాంతంలోని మత్స్య పరిశ్రమ పూర్తిగా స్తంభించిపోతుంది.
వివాదం పరిష్కారానికి చేపట్టాల్సిన కీలక చర్యలు
దౌత్యపరమైన చర్చలు
ఈ వివాదాన్ని పరిష్కరించడానికి రెండు దేశాలు అన్ని స్థాయిలలో నిరంతరంగా, విశ్వసనీయంగా దౌత్య చర్చలు కొనసాగించాలి. సరిహద్దు అంశాలతో పాటు చమురు నిల్వలపై ఉమ్మడి ప్రయోజనాలు, మత్స్యకారుల సమస్యలు మొదలైనవాటిని చర్చించాలి. సర్ క్రిక్ సమస్య పరిష్కారం కోసం ప్రత్యేకంగా అత్యున్నత స్థాయి దౌత్య ప్రతినిధుల బృందాన్ని ఏర్పాటు చేయాలి. ఇది రాజకీయ ఉద్రిక్తతలతో సంబంధం లేకుండా చర్చలను కొనసాగించడానికి వీలు కల్పిస్తుంది.
అంతర్జాతీయ చట్టాల అమలు
ఈ ప్రాంతం సరిహద్దును గుర్తించడానికి అంతర్జాతీయ జలాల చట్టంలో (International Law of the Sea) ఉన్న థాల్వెగ్ సూత్రాన్ని (ప్రవాహంలోని లోతైన కాలువ మధ్య రేఖ) ప్రామాణికంగా స్వీకరించడంపై చర్చించాలి. ఇది సముద్ర సరిహద్దు సమస్యల పరిష్కారానికి ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆమోదించబడిన సూత్రం. సముద్ర సరిహద్దులు, ప్రత్యేక ఆర్థిక మండలాలు (EEZ), ఖండాంతర తీరం (Continental Shelf) పరిధిని నిర్ణయించడానికి ఐక్యరాజ్యసమితి సముద్ర చట్టాల ఒడంబడిక (UNCLOS) నిబంధనలను పాటించడంపై ఏకాభిప్రాయం సాధించాలి.
శాస్త్రీయ, సాంకేతిక పరిశోధన
రెండు దేశాల నిపుణులు సంయుక్తంగా ఈ ప్రాంతంలో కచ్చితమైన జల సర్వే (Hydrographic Survey) నిర్వహించాలి. ఈ సర్వే ద్వారా క్రిక్లోని కాలువ లోతు, ప్రవాహ మార్పులు, వాస్తవ భౌగోళిక మార్పులను నిర్ధారించాలి. ద్వైపాక్షిక చర్చలు విఫలమైతే రెండు దేశాలు ఆమోదించిన అంతర్జాతీయ ట్రిబ్యునల్ లేదా అంతర్జాతీయ న్యాయస్థానానికి (ICJ) వివాదాన్ని అప్పగించడం ఒక పరిష్కార మార్గం. మధ్యవర్తిత్వంలో మూడవ పక్షం సహాయం తీసుకుంటే, నిష్పక్షపాతమైన పరిష్కారం లభించే అవకాశం ఉంది.
