ఈ ఏడాది సెప్టెంబర్‌ నెలలో ప్రముఖ టెక్‌ దిగ్గజం యాపిల్‌ తన ఐఫోన్‌ 15 సిరీస్‌ను విడుదల చేయనున్నట్లు తెలుస్తోంది. అక‍్టోబర్‌ నుంచి అమ్మకాలు ప్రారంభం కానున్నాయని అంచనా. దీంతో ఐఫోన్‌ 15 సిరీస్‌ ఫోన్‌ల మీద టెక్‌ అభిమానుల దృష్టిపడింది.



ఈ నేపథ్యంలో పలువురు టెక్నాలజీ నిపుణులు ఐఫోన్‌ 15 సిరీస్‌ మార్పులు, అప్‌డేట్‌ల గురించి ఆసక్తికర విషయాల్ని వెలుగులోకి తెస్తున్నారు. తాజాగా, గత కొన్నేళ్లుగా యాపిల్‌ సంస్థ రెడ్‌ కలర్‌ వేరియంట్‌ ఐఫోన్‌ల విడుదల చేస్తూ వస్తుంది. కానీ, ఈ ఏడాది నుంచి రెడ్‌ కలర్‌ వేరియంట్‌ ఫోన్‌లకు స్వస్తి పలకునుందని సమాచారం.

