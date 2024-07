దేశవ్యాప్తంగా ఆధార్‌ సేవలకు అంతరాయం

దేశవ్యాప్తంగా ఆధార్‌ సేవలు కొన్ని గంటలుగా నిలిచిపోయాయి. ఆధార్‌కు సంబంధించిన విశిష్ట గుర్తింపు ప్రాధికార సంస్థ (యూఐడీఏఐ) సర్వర్‌ మొరాయించింది. దీంతో ఆధార్‌ సంబంధిత ఓటీపీలు, ఇతర సేవల్లో అంతరాయం ఏర్పడింది.

ఆధార్‌ డౌన్‌లోడ్‌, ఇతర సేవల కోసం యూఐడీఏఐ వెబ్‌సైట్‌లో ప్రయత్నిస్తుంటే ఇంటర్నల్‌ సర్వర్‌ ఎర్రర్‌ అని వస్తోందని పలువురు యూజర్లు పేర్కొంటున్నారు. బ్యాంకులు, రిజిస్ట్రేషన్‌ వంటి శాఖల్లో ఆధార్‌ అనుసంధానిత సేవలకు సంబంధించి ఓటీపీలు కూడా రావడం లేదని వాపోతున్నారు.



