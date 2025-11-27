దేశీయ స్టాక్మార్కెట్లు గురువారం లాభాల్లో ప్రారంభమయ్యాయి. నిఫ్టీ 50 ఇండెక్స్ సరికొత్త రికార్డు గరిష్టాన్ని తాకింది. నిఫ్టీ ఇండెక్స్ 26,295.55 వద్ద కొత్త ఆల్-టైమ్ గరిష్టాన్ని తాకింది. 2024 సెప్టెంబర్ 27 నాటి దాని మునుపటి రికార్డు గరిష్ట స్థాయి 26,277 హిట్ను అధిగమించింది. కొత్త జీవితకాల గరిష్ట స్థాయికి చేరుకునేందుకు నిఫ్టీ 50 ఇండెక్స్కు 287 సెషన్లు పట్టింది.
ఉదయం 9:41 గంటల సమయానికి బీఎస్ఈ సెన్సెక్స్ ఇండెక్స్ 189 పాయింట్లు లేదా 0.22 శాతం పెరిగి 85,799 వద్ద ఉంది. నిఫ్టీ 52 పాయింట్లు లేదా 0.22 శాతం పెరిగి 26,251 వద్ద ట్రేడవుతున్నాయి.
విస్తృత మార్కెట్లలో నిఫ్టీ మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ 0.16 శాతం, నిఫ్టీ స్మాల్ క్యాప్ ఇండెక్స్ 0.07 శాతం పెరిగాయి.
సెక్టార్లలో, నిఫ్టీ మెటల్ ఇండెక్స్ 0.5 శాతం పెరిగి ఎన్ఎస్ఈలో ప్రధాన లాభం పొందింది. నిఫ్టీ ఆటో ఇండెక్స్ 0.35 శాతం లాభపడి రెండో స్థానంలో నిలిచింది. నిఫ్టీ బ్యాంక్ కూడా 0.4 శాతం పెరిగి 59,802.65 వద్ద కొత్త గరిష్టాన్ని తాకింది.