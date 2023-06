కృత్తిమ మేధ (Artificial Intelligence) చాట్‌జీపీటీ మాతృసంస్ధ ఓపెన్ఏఐ సీఈఓ శామ్ ఆల్ట్‌మ‌న్ భారత్‌లో పర్యటించనున్నారు. ఈ మేరకు ఆయన ట్వీట్‌ చేశారు. భారత్‌తో పాటు ఇజ్రాయిల్‌, జోర్డాన్‌, ఖతార్‌, యూఏఈ, సౌత్‌ కొరియాలలో సైతం పర్యటించన్నట్లు ట్వీట్‌లో పేర్కొన్నారు.

ఇందుగలడందులేడని సందేహము వలదన్న మాట కృత్రిమమేధకి సరిగ్గా సరిపోతుంది. చాట్‌జీపీటీ విడుదలతో విద్య నుంచి వైద్యం వరకూ, వ్యాపారం నుంచి వ్యవసాయం వరకూ ప్రపంచ దేశాల్లోని పలు సంస్థలు ఆర్టిఫిషియల్‌ ఇంటెలిజెన్స్‌కు ముడిపడుతున్నాయి. ఈ తరుణంలో ఆల్ట్‌మన్‌ భారత పర్యటన చర్చాంశనీయంగా మారింది.

excited to visit israel, jordan, qatar, the uae, india, and south korea this week!

— Sam Altman (@sama) June 4, 2023