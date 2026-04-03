 పెట్రోకెమికల్‌ ఉత్పత్తులపై సుంకం మినహాయింపు | Indian government has waived customs duties on petrochemical products | Sakshi
పెట్రోకెమికల్‌ ఉత్పత్తులపై సుంకం మినహాయింపు

Apr 3 2026 4:38 AM | Updated on Apr 3 2026 4:38 AM

Indian government has waived customs duties on petrochemical products

ప్రభుత్వ ఖజానాపై రూ.1,800 కోట్ల భారం 

ఫార్మా, టెక్స్‌టైల్స్, కెమికల్స్‌ రంగాలకు సానుకూలం

న్యూఢిల్లీ: కీలకమైన పెట్రోకెమికల్‌ ఉత్పత్తుల దిగుమతులపై సుంకాలను తాత్కాలికంగా (జూన్‌ 30 వరకు) మినహాయిస్తూ కేంద్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయం ప్రకటించింది. మెథనాల్, అనిహిడ్రస్‌ అమ్మోనియా, టోల్యూన్, స్టైరిన్, డైక్లోరో మెథేన్‌ (మెథిలిన్‌ క్లోరైడ్‌), వినిల్‌ క్లోరైడ్‌ మోనోమర్, పాలీ బూటాడీన్, స్టైరిన్‌ బూటాడీన్, అన్‌శాచురేటెడ్‌ పాలిస్టర్‌ రెజిన్లను సుంకాల్లేకుండా దిగుమతి చేసు కోవచ్చు. ఈ నిర్ణయం ఫార్మాస్యూటికల్స్, కెమికల్స్, టెక్స్‌టైల్స్‌తోపాటు ప్లాస్టిక్స్, ప్యాకేజింగ్, ఆటో విడిభాగాల తయారీ సంస్థలకు ఉపశమనం కల్పించనుంది.

 పశ్చిమాసియా సంక్షోభంతో కీలకమైన పెట్రోకెమికల్‌ ఉత్పత్తుల సరఫరా స్థిరంగా ఉండేందుకు ప్రభుత్వ నిర్ణయం సాయం చేయనుంది. ఈ చర్యతో ప్రభుత్వ ఖజానాపై రూ.1,800 కోట్ల భారం పడినప్పటికీ.. ధరలస్థిరత్వానికి, ఉత్పత్తి, సరఫరా కొనసాగేందుకు సాయపడుతుందని పరోక్ష పన్నుల కేంద్ర మండలి సభ్యుడు సంజయ్‌ మంగల్‌ తెలిపారు. అంతర్జాతీయంగా ముడి చమురు, గ్యాస్‌ ధరలు గణనీయంగా పెరిగిపోయిన నేపథ్యంలో వినియోగదారులపై ఈ భారం పడకుండా.. పెట్రోల్, డీజిల్‌పై ఎక్సైజ్‌ సుంకాన్ని కేంద్రం తాజాగా తగించడం తెలిసిందే.    

Related News By Category

Related News By Tags

Photos

View all
photo 1

శేష్‌-మృణాల్‌ ‘డెకాయిట్‌’ ట్రైలర్‌ రిలీజ్‌ ఈవెంట్‌ (ఫోటోలు)
photo 2

బర్త్‌డే స్పెషల్‌.. రష్మిక చిన్నప్పటి క్యూట్‌ ఫోటోలు
photo 3

Best Photos Of The Week : ఈ వారం ఉత్తమ చిత్రాలు (ఏప్రిల్ 05-12)
photo 4

ఉప్పల్‌లో క్రికెట్‌ ఉత్సాహం (ఫొటోలు)
photo 5

చిరు, దిల్‌రాజు భార్యలు అతిథులుగా కొత్త సినిమా లాంచ్ (ఫొటోలు)

Video

View all
Thief Chain Snatching From Woman 1
Video_icon

చిల్లర చేతిలో పెట్టి మెడలో చైన్ లాక్కెళ్లిన దొంగోడు
Lucknow Super Giants Defeat Sunrisers Hyderabad 2
Video_icon

5 వికెట్ల తేడాతో లక్నో ఘన విజయం
America Rescues Airman From Iran 3
Video_icon

ఇరాన్, అమెరికా బాంబుల వర్షం.. ఒక్కడి కోసం సమస్త సైన్యం
Kadapa MLA Madhavi Reddy School Inspection 4
Video_icon

లోకేష్ ను నమ్మి మోసపోయా
Parents Grand Welcome To Daughter After Getting Divorce 5
Video_icon

విడాకులు రాగానే సంబరాలు.. డప్పులతో బిడ్డకు స్వాగతం
