 పసిడి ధరల తుపాను.. తులం రేటు ఎంతంటే.. | Gold and Silver rates on 26 November 2025 in Telugu states | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

పసిడి ధరల తుపాను.. తులం రేటు ఎంతంటే..

Nov 26 2025 11:15 AM | Updated on Nov 26 2025 11:25 AM

Gold and Silver rates on 26 November 2025 in Telugu states

దేశంలో బంగారం, వెండి ధరలు మళ్లీ భగ్గుమన్నాయి. పసిడి ధరలు వరుసగా రెండో రోజూ భారీగా పెరిగాయి. ఇటీవల కాలంలో స్థిర ఆదాయం సమకూర్చే కమోడిటీ మార్కెట్లపైపు మదుపరులు మొగ్గు చూపుతున్నారు. అందులో భాగంగా బంగారం ధరల్లో మార్పులు వస్తున్నాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. మంగళవారంతో పోలిస్తే బుధవారం బంగారం ధరలు (Today Gold Price) భారీగా ఎగిశాయి. వెండి ధరలు కూడా గణనీయంగా పెరిగాయి. దేశంలోని ప్రధాన నగరాల్లో ఈరోజు బంగారం, వెండి ధరలు (Today Silver Price) ఎలా ఉన్నాయో కింద చూద్దాం..

 

(Disclaimer: పైన పేర్కొన్న బంగారం, వెండి ధరలు సూచనపూర్వకమైనవి మాత్రమే. వీటిపై జీఎస్టీ, టీసీఎస్‌, ఇతర పన్నులు, సుంకాలు అదనంగా ఉండవచ్చు. ఖచ్చితమైన ధరల కోసం మీ స్థానిక నగల దుకాణంలో సంప్రదించండి.)

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

తిరుచానూరు : పంచమి తీర్థం..పులకించిన జనం (ఫొటోలు)
photo 2

మరింత గ్లామరస్‌గా అనసూయ లేటేస్ట్‌ లుక్‌ (ఫొటోలు)
photo 3

దటీజ్‌ వైఎస్‌ జగన్‌ (ఫొటోలు)
photo 4

ఆత్మీయుడి కొడుకు పెళ్లి వేడుకలో మెరిసిన అంబానీ కుటుంబం (ఫొటోలు)
photo 5

పులివెందులలో జనసందోహం నడుమ వైఎస్‌ జగన్‌ (చిత్రాలు)

Video

View all
Watch Live YS Jagan Mohan Reddy At Brahmanapalli 1
Video_icon

Watch Live: అరటి రైతులకు వైఎస్ జగన్ పరామర్శ
Guntur Katuri Medical College Incident 2
Video_icon

డ్రెస్సింగ్ రూమ్ లో లేడీ డాక్టర్ల వీడియోలు తీసిన కాంపౌండర్
Kakani Govardhan Reddy Funny Satires On Nellore TDP Leaders 3
Video_icon

మీసం లేనోడు మీసం తిప్పుతా అన్నట్టు.. టీడీపీ నేతలపై కాకాణి పంచులు అదుర్స్
YS Jagan Attends YSRCP Konganapalli Murali Mohan Son Marriage At Kadapa 4
Video_icon

వధూవరులను ఆశీర్వదించిన వైఎస్ జగన్
YS Jagan Mohan Reddy Pulivendula Tour Day 2 5
Video_icon

పులివెందులలో వైఎస్ జగన్ పర్యటన

Advertisement
 