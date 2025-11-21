 బంగారం ధరలు రివర్స్‌.. వెండి భారీ క్రాష్ | Gold and Silver rates on 21 November 2025 in Telugu states | Sakshi
బంగారం ధరలు రివర్స్‌.. హైదరాబాద్‌లో వెండి ధరలపై భారీ శుభవార్త

Nov 21 2025 10:23 AM | Updated on Nov 21 2025 11:30 AM

Gold and Silver rates on 21 November 2025 in Telugu states

దేశంలో బంగారం ధరలు రివర్స్అయ్యాయి. పసిడి ధరలు చెన్నైలో మాత్రం దిగువకు రాగా మిగిలిన ప్రాంతాల్లో మళ్లీ ఎగువకు వచ్చాయి. ఇటీవల కాలంలో స్థిర ఆదాయం సమకూర్చే కమోడిటీ మార్కెట్లపైపు మదుపరులు మొగ్గు చూపుతున్నారు. అందులో భాగంగా బంగారం ధరల్లో మార్పులు వస్తున్నాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. గురువారంతో పోలిస్తే శుక్రవారం బంగారం ధరలు (Today Gold Price) స్వల్పంగా పెరిగాయి. వెండి ధరలు మాత్రం భారీగా పతనమయ్యాయి. దేశంలోని ప్రధాన నగరాల్లో ఈరోజు బంగారం, వెండి ధరలు (Today Silver Price) ఎలా ఉన్నాయో కింద చూద్దాం..

(Disclaimer: పైన పేర్కొన్న బంగారం, వెండి ధరలు సూచనపూర్వకమైనవి మాత్రమే. వీటిపై జీఎస్టీ, టీసీఎస్‌, ఇతర పన్నులు, సుంకాలు అదనంగా ఉండవచ్చు. ఖచ్చితమైన ధరల కోసం మీ స్థానిక నగల దుకాణంలో సంప్రదించండి.)

