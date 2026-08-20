ఒకప్పుడు ఆరుబయట కేరింతలు, తోటి పిల్లలతో ఆటలు, అమ్మమ్మల కథలతో సాగిన బాల్యం నేడు నాలుగు గోడల మధ్య డిజిటల్ తెరలకు పరిమితమైపోయింది. మారుతున్న జీవనశైలి, ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో తల్లిదండ్రుల నిరంతర బిజీ జీవితాలు పిల్లల పెంపకంపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతున్నాయి. తల్లిదండ్రులు పిల్లలకు సమయం కేటాయించలేకపోవడం, వారిని అల్లరి చేయకుండా నిద్రపుచ్చడానికో లేదా అన్నం తినిపించడానికో చేతికి స్మార్ట్ఫోన్ ఇవ్వడం ఒక అలవాటుగా మారింది. ఈ చిన్న అలవాటే నేడు పిల్లలను తీవ్రమైన ‘ఇంటర్నెట్/స్క్రీన్ అడిక్షన్’ వైపు నెట్టివేస్తోంది.
అప్పటి బాల్యం Vs నేటి డిజిటల్ బానిసత్వం
సామాజిక సంబంధాలు: గతంలో పిల్లలు వీధుల్లో కలిసి ఆడుకోవడం ద్వారా వస్తువులు పంచుకోవడం, ఓర్పు, నాయకత్వ లక్షణాలు నేర్చుకునేవారు. నేటి పిల్లలు సోషల్ మీడియా, ఆన్లైన్ గేమింగ్ ప్రపంచంలో వర్చువల్ స్నేహాలకే పరిమితమవుతున్నారు.
భౌతిక-మానసిక ఆరోగ్యం: పూర్వం శారీరక శ్రమతో కూడిన ఆటల వల్ల పిల్లలు దృఢంగా ఉండేవారు. కానీ నేడు గంటల తరబడి స్క్రీన్ల ముందు కూర్చోవడం వల్ల స్థూలకాయం, దృష్టి లోపాలు, నిద్రలేమి, ఏకాగ్రత లోపించడం, చిన్న వయసులోనే మానసిక ఒత్తిడికి గురవుతున్నారు.
చేజారుతున్న సృజనాత్మకత: ప్రకృతితో గడపడం, పుస్తకాలు చదవడం తగ్గడంతో సొంతంగా ఆలోచించే శక్తి క్షీణిస్తుంది. డిజిటల్ కంటెంట్ అందించే గైడ్లపైనే ఆధారపడుతున్నారు.
తల్లిదండ్రులకు సూచనలు
ఇంట్లో భోజనం చేసేటప్పుడు, పడుకునే ముందు (కనీసం ఒక గంట ముందు) స్మార్ట్ఫోన్లు, ట్యాబ్లను పూర్తిగా దూరంగా ఉంచాలి. బెడ్రూమ్లలో గ్యాడ్జెట్లకు చోటు ఇవ్వకూడదు.
ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ మార్గదర్శకాల ప్రకారం.. రెండేళ్ల లోపు పిల్లలకు అసలు స్క్రీన్ చూపకూడదు. 2-5 ఏళ్ల పిల్లలకు రోజుకు అరగంట కంటే ఎక్కువ సమయం ఇవ్వకూడదు.
పిల్లలు మాటల కంటే తల్లిదండ్రుల ప్రవర్తననే ఎక్కువగా అనుకరిస్తారు. పిల్లల ముందు తల్లిదండ్రులు అనవసరంగా ఫోన్ ఉపయోగించడం తగ్గించాలి.
రోజువారీ పనుల్లో ఎంత బిజీగా ఉన్నా రోజుకు కనీసం ఒక గంట పిల్లలతో ప్రత్యక్షంగా మాట్లాడటం, వారి రోజువారీ విశేషాలు తెలుసుకోవడం, ఇండోర్/అవుట్డోర్ ఆటలు ఆడటం అలవాటు చేసుకోవాలి.
పిల్లల్లో పుస్తక పఠనం, చిత్రలేఖనం, సంగీతం, స్విమ్మింగ్ లేదా ఏదైనా క్రీడల పట్ల ఆసక్తిని పెంచి వారి శక్తిని సరైన దిశలో ఉపయోగించేలా ప్రోత్సహించాలి.
పిల్లలకు సాంకేతికతను పరిచయం చేయడం తప్పు కాదు, కానీ అది వారి జీవితాన్ని నియంత్రించే స్థాయికి చేరకముందే తల్లిదండ్రులు మేల్కొనడం అత్యవసరం. సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని వాడుకునేలా పిల్లలను తీర్చిదిద్దాలి తప్ప దానికి బానిసలయ్యేలా వదిలేయకూడదు.
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