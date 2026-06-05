 పెట్రోల్ రూ.26, గ్యాస్ రూ.157: పాతికేళ్లలో ఎంతలా అంటే.. | 2000 vs 2026 How The Cost of Essentials in India Has Changed | Sakshi
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పెట్రోల్ రూ.26, గ్యాస్ రూ.157: పాతికేళ్లలో ఎంతలా అంటే..

Jun 5 2026 5:29 PM | Updated on Jun 5 2026 5:43 PM

2000 vs 2026 How The Cost of Essentials in India Has Changed

గత రెండు దశాబ్దాలుగా భారతదేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్నప్పటికీ, జీవన వ్యయం కూడా అదే స్థాయిలో పెరిగింది. ప్రజల ఆదాయాలు పెరిగినప్పటికీ.. నిత్యావసరాలైన పెట్రోల్, వంటగ్యాస్, పాలు, ఇతర వినియోగ వస్తువుల ధరలు కూడా గణనీయంగా పెరగడం ప్రతి కుటుంబంపై ప్రభావం చూపుతోంది. 2000 సంవత్సరంతో పోలిస్తే.. 2026 నాటికి ధరల్లో వచ్చిన మార్పులు ఈ విషయాన్ని స్పష్టంగా తెలియజేస్తున్నాయి.

పెట్రోల్ ధరలు
2000 సంవత్సరంలో దేశంలోని అనేక ప్రాంతాల్లో ఒక లీటర్ పెట్రోల్ ధర సుమారు 26 రూపాయలుగా ఉండేది. అయితే 2026 నాటికి ఈ ధర సుమారు 102 రూపాయలకు చేరుకుంది. దీన్నిబట్టి చూస్తే.. పాతికేళ్లలో పెట్రోల్ ధరలు ఎంతలా పెరిగాయో స్పష్టంగా అర్థం చేసుకోవచ్చు.

అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ముడి చమురు ధరల పెరుగుదల.. కేంద్ర, రాష్ట్ర పన్నులు, రవాణా ఖర్చులు వంటి అంశాలు పెట్రోల్ ధరలను ప్రభావితం చేశాయి. పెట్రోల్ ధరల పెరుగుదల వల్ల వ్యక్తిగత ప్రయాణ ఖర్చులతో పాటు వస్తువుల రవాణా ఖర్చులు కూడా పెరిగి, ఇతర వస్తువుల ధరలపై ప్రభావం చూపింది.

ఎల్పీజీ (వంటగ్యాస్) ఖర్చు
వంటగ్యాస్ ప్రతి ఇంటికి అవసరం. 2000వ సంవత్సరంలో ఒక గృహ వినియోగ ఎల్పీజీ సిలిండర్ ధర సుమారు రూ.157 మాత్రమే. 2026 నాటికి అది దాదాపు రూ.912కు చేరుకుంది. ప్రభుత్వం వివిధ సబ్సిడీలను అందించినప్పటికీ, గ్యాస్ ధరల పెరుగుదల మధ్యతరగతి, పేద కుటుంబాలపై అదనపు భారం మోపుతోంది. అమెరికా - ఇరాన్ యుద్ధం తరువాత గ్యాస్ ధరలు గణనీయంగా పెరిగాయి.

పాల ధరల పెరుగుదల
భారతదేశంలో దాదాపు అన్ని కుటుంబాలకు పాలు ఒక ప్రధాన ఆహార పదార్థం. గత ఇరవై ఏళ్లలో పాల ధరలు కూడా గణనీయంగా పెరిగాయి. పశువుల మేత ఖర్చులు, రవాణా వ్యయాలు, ప్యాకేజింగ్ ఖర్చులు పెరగడం వల్ల పాల ఉత్పత్తి వ్యయం అధికమైంది. దీనివల్ల పాల ధరలు కూడా భారీగా పెరిగాయి.

జీవన వ్యయాన్ని నిర్ణయించే ఇతర అంశాలు
పెట్రోల్, గ్యాస్, పాలు వంటి కొన్ని వస్తువుల ధరల పెరుగుదల మాత్రమే జీవన వ్యయాన్ని పూర్తిగా నిర్ణయించవు. ఇంటి అద్దెలు, విద్య, వైద్యం, కరెంట్ చార్జీలు, రవాణా, వినోదం వంటి అనేక అంశాలు కూడా జీవన వ్యయంలో భాగమే. ముఖ్యంగా మెట్రో నగరాలు, చిన్న పట్టణాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల మధ్య ఖర్చుల్లో గణనీయమైన తేడాలు ఉంటాయి.

2000 నుంచి 2026 వరకు భారతదేశంలో అనేక నిత్యావసర వస్తువుల ధరలు భారీగా పెరిగాయి. ఇది ద్రవ్యోల్బణం ప్రభావాన్ని సూచిస్తుంది. అయితే.. జీవన వ్యయాన్ని పూర్తిగా అంచనా వేయాలంటే కేవలం కొన్ని వస్తువుల ధరలతో కాకుండా, ప్రజల మొత్తం ఖర్చులు, ఆదాయాలను కూడా పరిగణనలోకి తీసుకోవాలి. భారతదేశం ఆర్థికంగా ఎదుగుతున్న కొద్దీ.. పెరుగుతున్న ఆదాయాలు, జీవన వ్యయాల మధ్య సమతుల్యతను కాపాడటం ప్రభుత్వం, ప్రజల ముందున్న ప్రధాన సవాలుగా మిగిలింది.

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