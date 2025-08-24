గ్రహం అనుగ్రహం: శ్రీ విశ్వావసు నామ సంవత్సరం,దక్షిణాయనం, వర్ష ఋతువు భాద్రపద మాసం, తిథి: శు.పాడ్యమి ఉ.11.11 వరకు తదుపరి విదియ, నక్షత్రం: పుబ్బ రా.2.35 వరకు తదుపరి ఉత్తర, వర్జ్యం: ఉ.9.57 నుండి 11.37 వరకు, దుర్ముహూర్తం: సా.4.36 నుండి 5.26 వరకు, అమృత ఘడియలు: రా.7.55 నుండి 9.34 వరకు.
సూర్యోదయం : 5.47
సూర్యాస్తమయం : 6.18
రాహుకాలం : సా.4.30 నుంచి 6.00 వరకు
యమగండం : ప.12.00 నుంచి 1.30 వరకు
మేషం..... పనుల్లో అవాంతరాలు. కొత్తగా రుణాలు చేస్తారు. ఆలోచనలు నిలకడగా ఉండవు. ఆలయాలు సందర్శిస్తారు. వ్యాపారాలు కొంత లాభిస్తాయి. ఉద్యోగాలలో కొద్దిపాటి చికాకులు.
వృషభం.. ఆకస్మిక ప్రయాణాలు. ఇంటాబయటా చికాకులు. ఆరోగ్యభంగం. దైవదర్శనాలు. ఖర్చులు పెరుగుతాయి. వ్యాపారాలు కొంత సామాన్యంగా ఉంటాయి. ఉద్యోగాలలో మరిన్ని బాధ్యతలు.
మిథునం.... కొత్త విషయాలు తెలుస్తాయి. సభలు, సమావేశాలలో పాల్గొంటారు. అనుకున్న పనులలో విజయం. శుభవార్తలు. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలలో మరింత ప్రోత్సాహం. వాహనయోగం.
కర్కాటకం.... మిత్రులతో స్వల్ప విభేదాలు. ఆర్థిక ఇబ్బందులు. ఆకస్మిక ప్రయాణాలు. విద్యార్థులకు శ్రమాధిక్యం. దైవచింతన. వ్యాపారాలలో చికాకులు. ఉద్యోగాలలో గందరగోళం.
సింహం.... ఆకస్మిక ధనలబ్ధి. పనుల్లో విజయం. బంధువుల నుంచి విలువైన సమాచారం. శుభకార్యాలలో పాల్గొంటారు. వ్యాపారాలలో అనుకూలత. ఉద్యోగాలలో ఎదురులేని పరిస్థితి.
కన్య.... రుణాలు చేస్తారు. ఆలోచనలు స్థిరంగా ఉండవు. బంధువులతో తగాదాలు. ఆలయాలు సందర్శిస్తారు. పనులు వాయిదా పడతాయి. వ్యాపారాలలో గందరగోళం. ఉద్యోగాలలో చికాకులు.
తుల.... వ్యవహారాలలో విజయం. ఆప్తుల నుంచి కీలక సందేశం. విందువినోదాలు. ఆర్థిక వ్యవహారాలు సంతృప్తినిస్తాయి. వ్యాపారాలు మరింత విస్తరిస్తారు. ఉద్యోగాలలో హోదాలు లభించవచ్చు.
వృశ్చికం... కొత్త విషయాలు తెలుసుకుంటారు. ఆకస్మిక ధనలాభం. ప్రముఖులతో పరిచయాలు. సన్మానయోగం. ఆధ్యాత్మిక చింతన. వ్యాపారాలు మరింత అనుకూలిస్తాయి. ఉద్యోగాలలో పనిభారం తగ్గుతుంది.
ధనుస్సు...... ఆదాయానికి మించిన ఖర్చులు. ఆకస్మిక ప్రయాణాలు. కుటుంబంలో కొన్ని సమస్యలు. అనారోగ్యం. దైవచింతన. వ్యాపార, ఉద్యోగాలలో ఒత్తిడులు.
మకరం.... ఆకస్మిక ప్రయాణాలు. ఆరోగ్యభంగం. పనుల్లో కొద్దిపాటి ఆటంకాలు. వ్యాపారాలలో ఒడిదుడుకులు. ఉద్యోగాలలో కొన్ని మార్పులు. పుణ్యక్షేత్రాలు సందర్శిస్తారు.
కుంభం... దూరపు బంధువుల కలయిక. విందువినోదాలు. కార్యజయం. అనుకోని ఇంటర్వ్యూలు అందుతాయి. వ్యాపార, ఉద్యోగాలు సంతృప్తికరంగా ఉంటాయి. వస్తులాభాలు.
మీనం... ఉద్యోగయత్నాలలో అనుకూలత. వేడుకల్లో పాల్గొంటారు. వస్తులాభాలు. పాతబాకీలు కొన్ని వసూలవుతాయి. దైవదర్శనాలు. వ్యాపారాలు సజావుగా సాగుతాయి. ఉద్యోగాలలో లక్ష్యాలు సాధిస్తారు.