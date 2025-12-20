 ఈ రాశివారికి ఆకస్మిక ధన లాభం | Rasi Phalalu: Daily Horoscope On 20-12-2025 In Telugu | Sakshi
ఈ రాశివారికి ఆకస్మిక ధన లాభం

Dec 20 2025 6:42 AM | Updated on Dec 20 2025 6:42 AM

Rasi Phalalu: Daily Horoscope On 20-12-2025 In Telugu

గ్రహం అనుగ్రహం 

సూర్యోదయం :  6.28
సూర్యాస్తమయం :  5.26
రాహుకాలం : ఉ.9.00 నుండి 10.30 వరకు
యమగండం :  ప.1.30 నుండి 3.00 వరకు

శ్రీ విశ్వావసు నామ సంవత్సరం, దక్షిణాయనం, హేమంత ఋతువు, పుష్య మాసం, 

తిథి: శు.పాడ్యమి పూర్తి (24 గంటలు), నక్షత్రం: మూల రా.1.15 వరకు, తదుపరి పూర్వాషాఢ,

వర్జ్యం: ఉ.7.42 నుండి 9.27 వరకు, తదుపరి రా.11.26 నుండి 1.10 వరకు, 

దుర్ముహూర్తం: ఉ.6.26 నుండి 7.55 వరకు, అమృత ఘడియలు: సా.6.08 నుండి 7.54 వరకు.

మేషం
వ్యాపారాలు లాభాలబాట పడతాయి. చేపట్టిన పనులు విజయవంతంగా పూర్తవుతాయి. వృత్తి, ఉద్యోగాలలో ఉన్న సమస్యల నుంచి తెలివిగా బయటపడతారు. కొన్ని వ్యవహారాలలో ఆత్మీయుల సలహాలు తీసుకొని ముందుకు సాగడం మంచిది. అవసరానికి డబ్బు సహాయం అందుతుంది.

వృషభం
మానసికంగా ప్రశాంతత లభిస్తుంది. వ్యాపారాలు లాభాలబాట పడతాయి. నిరుద్యోగులకు నూతన అవకాశాలు అందుతాయి. ఉద్యోగాలలో మీ విలువ పెరుగుతుంది. విలువైన వస్త్రాభరణాలు కొనుగోలు చేస్తారు. చిన్ననాటి మిత్రులతో విందు వినోదాది కార్యక్రమాలలో పాల్గొంటారు. చాలా రోజులుగా ఉన్న సమస్యలు తొలగుతాయి.

మిథునం
వృథా ప్రయాణాలు చేయాల్సి వస్తుంది. ఇంటా బయటా నూతన సమస్యలు ఉత్పన్నమవుతాయి. చేపట్టిన పనులలో జాప్యం కలుగుతుంది. రుణ భారం అధికమవుతుంది. వృత్తి, వ్యాపారాలలో నిలకడ లోపిస్తుంది. ఉద్యోగాలలో అదనపు భాధ్యతలుంటాయి. ఆరోగ్యం విషయంలో జాగ్రత్త అవసరం.

కర్కాటకం
ఆరోగ్యం విషయంలో శ్రద్ధ వహించాలి. ముఖ్యమైన వ్యవహారాలలో స్థిరత్వం లేని ఆలోచనల వల్ల నష్టాలు తప్పవు. సన్నిహితులతో చిన్నపాటి వివాదాలు కలుగుతాయి. కుటుంబ వాతావరణం గందరగోళంగా ఉంటుంది. వృత్తి, వ్యాపారాలు నిరుత్సాహపరుస్తాయి. దైవ కార్యక్రమాలలో పాల్గొంటారు.

సింహ
సంతానం విద్యా విషయాలలో శుభవార్తలు వింటారు. ఉద్యోగాలలో ఆశించిన పురోగతి సాధిస్తారు. సమాజంలో గౌరవ మర్యాదలకు లోటుండదు. ఆర్థిక విషయాలు సంతృప్తికరంగా సాగుతాయి. నూతన వ్యాపారాలకు మిత్రుల నుంచి పెట్టుబడులకు డబ్బు సహాయం అందుతుంది.

కన్య
ఆర్థిక వ్యవహారాలు కలిసివస్తాయి. మిత్రుల నుంచి శుభవార్తలు అందుతాయి. ఉద్యోగాలలో అధికారుల నుంచి ప్రశంసలు అందుకుంటారు. వ్యాపార విస్తరణ ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. నిరుద్యోగుల కలలు సాకరమవుతాయి. నూతన వాహనం కొనుగోలుకు ఆటంకాలు తొలగుతాయి.

తుల
కుటుంబ సభ్యులతో మాట పట్టింపులు ఉంటాయి. వృథా ఖర్చులు పెరుగుతాయి. దూర ప్రయాణాలలో వాహన ఇబ్బందులుంటాయి. చేపట్టిన పనులలో జాప్యం తప్పదు. ఉద్యోగాలలో అధికారుల ఆగ్రహానికి గురికావాల్సి వస్తుంది. వృత్తి, వ్యాపారాలు అంతంత మాత్రంగా సాగుతాయి.

వృశ్చికం
వ్యాపార భాగస్వాములతో వివాదాలు తొలగుతాయి. ముఖ్యమైన వ్యవహారాలలో తొందరపాటు వల్ల సకాలంలో పనులు పూర్తి కావు. వృత్తి, ఉద్యోగాలలో చిన్నపాటి సమస్యలు ఉంటాయి. బంధువుల నుంచి ఊహించని ఒత్తిడి కలుగుతుంది. కుటుంబ సభ్యుల ఆరోగ్యం విషయంలో శ్రద్ధ వహించాలి.


ధనుస్సు
ఉద్యోగాలలో వివాదాలు పరిష్కారమవుతాయి. కుటుంబ సభ్యుల సహాయంతో చాలకాలంగా పూర్తి కానీ పనులు పూర్తిచేస్తారు. వృత్తి, వ్యాపారాలలో సమస్యలు అధిగమిస్తారు. ఆకస్మిక ధన లాభ సూచనలు ఉన్నాయి. ప్రయాణాలలో నూతన పరిచయాలు పెరుగుతాయి. బంధుమిత్రుల నుంచి అందిన సమాచారం ఆశ్చర్యం కలిగిస్తుంది.

మకరం
ఉద్యోగాలలో ట్రాన్స్ ఫర్ సూచనలు ఉన్నాయి. జీవిత భాగస్వామితో చిన్నపాటి వివాదాలు తప్పవు. ఆదాయం అంతంత మాత్రంగా ఉంటుంది. దైవ చింతన పెరుగుతుంది. వృత్తి, వ్యాపారాలలో కష్టానికి తగిన ఫలితం లభించదు. చేపట్టిన వ్యవహారాలు సకాలంలో పూర్తికాక చికాకులు పెరుగుతాయి.


కుంభం
ఆత్మీయులతో శుభకార్యాలకు హాజరవుతారు. ఆర్థిక పురోగతి కలుగుతుంది. నూతన కార్యక్రమాలకు శ్రీకారం చుడతారు. వృత్తి, ఉద్యోగాలలో అనుకూల వాతావరణం ఉంటుంది. నిరుద్యోగులకు నూతన అవకాశాలు అందుతాయి. విందు వినోదాది కార్యక్రమాలకు ఆహ్వానాలు అందుతాయి. విలువైన వస్త్ర ఆభరణాలు కొనుగోలు చేస్తారు.


మీన
కుటుంబ వాతావరణం చికాకుగా ఉంటుంది. వ్యాపారాలు మందకొడిగా సాగుతాయి. శ్రమతో కానీ పనులు పూర్తికావు. నిరుద్యోగుల ప్రయత్నాలు కలిసిరావు. బంధువర్గం నుంచి ఊహించని మాటలు వినాల్సి వస్తుంది. కొన్ని వ్యవహారాలలో ఆలోచించి ముందుకు సాగడం మంచిది.

