 మహిళల క్రికెట్‌ జట్టుకు వైఎస్‌ జగన్‌ అభినందనలు | YS jagan Congratulates Indian Women Cricket Team For Win | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

మహిళల క్రికెట్‌ జట్టుకు వైఎస్‌ జగన్‌ అభినందనలు

Nov 3 2025 7:52 AM | Updated on Nov 3 2025 8:32 AM

YS jagan Congratulates Indian Women Cricket Team For Win

సాక్షి, తాడేపల్లి: వరల్డ్ కప్‌లో మహిళా క్రికెట్ టీమ్ విజయం సాధించటంపై వైఎస్సార్‌సీపీ అధినేత వైఎస్ జగన్ అభినందనలు తెలిపారు. ఈ అద్భుతమైన విజయం భారత క్రికెట్ చరిత్రలో సువర్ణాధ్యాయంగా నిలిచిపోతుందన్నారు. కడప అమ్మాయి శ్రీచరణి ఛాంపియన్ జట్టులో భాగం కావడం విశేషం అని అన్నారు.

వైఎస్సార్‌సీపీ అధినేత వైఎస్ జగన్ ట్విట్టర్‌ వేదికగా..‘భారత మహిళా క్రికెట్ జట్టు చరిత్ర సృష్టించింది. టీంవర్క్, వారి ఆత్మవిశ్వాసం దేశాన్ని గర్వపడేలా చేసింది. వరల్డ్‌కప్‌ను అందుకుంది. కడప అమ్మాయి శ్రీచరణి ఛాంపియన్ జట్టులో భాగం కావడం విశేషం. ఈ అద్భుతమైన విజయం భారత క్రికెట్ చరిత్రలో సువర్ణాధ్యాయం. ఈ గెలుపు ప్రతి  భారతీయుడు పెద్ద కలలు కనడానికి ఒక ప్రేరణ’ అని అభినందనలు తెలిపారు. 

 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

కార్తీక సోమవారం..ఆలయాల్లో భక్తులు ప్రత్యేక పూజలు (ఫొటోలు)
photo 2

హైదరాబాద్‌లో పలుచోట్ల భారీ వర్షం (ఫొటోలు)
photo 3

విశ్వవిజేతగా భారత్‌.. ముంబైలో మురిపించిన మహిళల జట్టు (ఫొటోలు)
photo 4

కాశీబుగ్గ ఘటన.. జిల్లా కేంద్రాల్లో వైఎస్సార్‌సీపీ కొవ్వొత్తుల ర్యాలీ
photo 5

ఎడారి దేశంలోని ఒయాసిస్ సిటీలో సారా అలీ ఖాన్ (ఫొటోలు)

Video

View all
Sidiri Appalaraju About Jogi Ramesh Illegal Arrest 1
Video_icon

అసలు సూత్రధారి టీడీపీ నేత.. అతను జోగి రమేష్ మాట వింటాడా?
Yadayya Daughter Clarity On Wife And Husband Incident 2
Video_icon

మా నాన్న ఎలా చంపాడంటే..
Sai Pallavi Full Busy In Bollywood 3
Video_icon

బుజ్జి తల్లి వదిలేస్తున్నావా...!
Jogi Ramesh PA Arepalli Ramu About Illegal Arrest 4
Video_icon

ఇల్లు చూపించమని పిలిచి.. పోలీసుల కుట్ర బయటపెట్టిన జోగి రమేష్ PA
Botsa Satyanarayana Fires On Chandrababu Govt Over Kasibugga Stampede 5
Video_icon

తొక్కిసలాట ఘటనపై దర్యాప్తు జరపాల్సిందే
Advertisement
 