న్యాయాధికారుల పదవీ విరమణ వయసు ఏడాది పెంపు

61 నుంచి 62 ఏళ్లకు పెంచుతూ ఆర్డినెన్స్ జారీ
సాక్షి, అమరావతి: రాష్ట్రంలోని న్యాయాధికారుల (జ్యుడీషియల్ ఆఫీసర్లు) పదవీ విరమణ వయసును 61 ఏళ్ల నుంచి 62 ఏళ్లకు పెంచుతూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది. దీనిపై రాష్ట్ర గవర్నర్ అబ్దుల్ నజీర్ ఈ నెల 1న ఆర్డినెన్స్ జారీ చేశారు. దీంతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దీనిని శనివారం గెజిట్లో ప్రచురించింది. న్యాయాధికారుల పదవీ విరమణ వయసును 62 ఏళ్లకు పెంచాలని సుప్రీంకోర్టు ఇటీవల పలు రాష్ట్రాలను ఆదేశించింది.
మరోవైపు న్యాయాధికారుల పదవీ విరమణ వయసు పెంపు విషయంలో దేశవ్యాప్తంగా ఏకరూప విధానం అమలయ్యేలా చూసేందుకు చర్యలు తీసుకోవాలని ఆంధ్రప్రదేశ్ పాటు పలు ఇతర రాష్ట్రాలకు కూడా స్పష్టం చేస్తూ సుప్రీంకోర్టు ఈ ఏడాది జూలై, ఆగస్టు, సెప్టెంబర్ నెలల్లో వేర్వేరు ఆదేశాలు ఇచ్చింది. పదవీ విరమణ వయసు పెంపు విషయంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు తమ తమ హైకోర్టులను సంప్రదించాలని కూడా ఆదేశించింది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం న్యాయాధికారుల పదవీ విరమణ వయసును పెంచాలని నిర్ణయిస్తే, ఆ పెంపు నిర్ణయం అమల్లోకి వచ్చే మధ్యంతర కాలంలో పదవీ విరమణ చేసిన న్యాయాధికారులకు కూడా ఆ ప్రయోజనాన్ని వర్తింపజేయాలని సుప్రీంకోర్టు వెసులుబాటును ఇచ్చింది.
ప్రత్యేకంగా సమావేశమైన ఫుల్కోర్టు
ఈ నేపథ్యంలో హైకోర్టు న్యాయమూర్తులందరితో కూడిన ఫుల్ కోర్టు ఈ ఏడాది ఆగస్టు 24న ప్రత్యేకంగా సమావేశమైంది. రాష్ట్రంలోని అందరు న్యాయాధికారులు పదవీ విరమణ వయసును 61 నుంచి 62కు పెంచాలని సిఫారసు చేసింది. ఈ విషయాన్ని హైకోర్టు లిఖితపూర్వకంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి తెలియజేసింది. అటు సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాలు, ఇటు హైకోర్టు ఫుల్కోర్టు సిఫారసు నేపథ్యంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం న్యాయాధికారుల పదవీ విరమణ వయసును 62కి పెంచుతూ నిర్ణయం తీసుకుంది. ఈ నిర్ణయం ఈ ఏడాది మార్చి 31 నుంచి వర్తిస్తుంది. ఈ మేరకు న్యాయ శాఖ కార్యదర్శి ప్రతిభాదేవి శనివారం ఈమేరకు ఉత్తర్వులిచ్చారు.