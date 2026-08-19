 వైఎస్ జగన్‌ను కలిసిన ఈదుమూడి గ్రామ యాదవులు | Prakasam District Edumudi Village Yadavas Met Ys Jagan | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

వైఎస్ జగన్‌ను కలిసిన ఈదుమూడి గ్రామ యాదవులు

Aug 19 2026 6:08 PM | Updated on Aug 19 2026 6:58 PM

Prakasam District Edumudi Village Yadavas Met Ys Jagan

సాక్షి, తాడేపల్లి: ప్రకాశం జిల్లా నాగులుప్పలపాడు మండలం ఈదుమూడి గ్రామానికి చెందిన యాదవులు బుధవారం తాడేపల్లిలోని వైఎస్సార్‌సీపీ కేంద్ర కార్యాలయంలో ఆ పార్టీ అధినేత, మాజీ సీఎం వైఎస్‌ జగన్‌మోహన్‌రెడ్డిని కలిసి తమకు జరిగిన అన్యాయంపై ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. తమపై జరిగిన దాడి, అనంతరం తమపైనే నమోదైన కౌంటర్‌ కేసు, పోలీసుల వ్యవహారశైలితో ఎదురవుతున్న ఇబ్బందులను ఆయన దృష్టికి తీసుకెళ్లారు.

మేకలు మేపుకుంటున్న తమపై టీడీపీ నేతలు దాడి చేశారనీ.. తిరిగి తమమీదే కేసులు పెట్టారంటూ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. టీడీపీ నేతలు, పోలీసుల వైఖరిపై వైఎస్‌ జగన్‌కు బీసీలు ఫిర్యాదు చేశారు. బాధితులకు అండగా ఉంటామని వైఎస్‌ జగన్ భరోసా ఇచ్చారు.

తాడేపల్లిలో వైఎస్ జగన్‌ను కలిసిన YSRCP నేతలు

 

 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

సాంప్రదాయ దుస్తులులో మెరిసిన ముద్దుగుమ్మ అదా శర్మ..(ఫోటోలు)
photo 2

భారీ ‘కల్తీ ముఠా’ గుట్టురట్టు (ఫోటోలు)
photo 3

కేబీఆర్‌ ట్రాఫిక్‌ ‘ట్రాప్‌’.. ఎటు వెళ్లాలో తెలియక జనం పరేషాన్‌!(చిత్రాలు)
photo 4

చీరకట్టులో మంత్రముగ్ధం చేస్తున్న శ్రీలీల అందం ...(ఫొటోలు)
photo 5

అదితి రావు స్టన్నింగ్ లుక్స్.. సిద్ధార్థ్‌తో స్పెషల్ మూమెంట్స్! (ఫొటోలు)

Video

View all
Double Murder Case in Chikkabanavara has Taken a Shocking Turn 1
Video_icon

భర్తను చంపి.. అది చూసిన కొడుకును కూడా..
Nalgonda Sp Sharat Chandra Pawar about School Principal Roopa Reddy Murder Case 2
Video_icon

పెద్ద ప్లాన్ వేసి..చిన్న తప్పుతో దొరికేశారు.. SP సంచలన ప్రెస్ మీట్
Folk Song Actors Eshwar Sai & Madhuri Rathod Caught Red-Handed by His Wife 3
Video_icon

ఫోక్ డాన్సర్ గుట్టు బట్టబయలు.. నా భర్త మంచోడే.. ఆమె లొంగదీసుకుంది
SP Clarity On How Criminals Caught 4
Video_icon

ఆ మాటే హంతకులను పట్టించిందా?
Pakistani Mother’s Emotional Message After India Saved Her Son’s Life 5
Video_icon

భారత్ తన కొడుకు ప్రాణాలు కాపాడటంతో పాకిస్థానీ తల్లి భావోద్వేగ సందేశం
Advertisement
 