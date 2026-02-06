 వైఎస్ జగన్ పర్యటనపై చంద్రబాబు సర్కార్‌ కుట్రలు | Ys Jagan Ibrahimpatnam Tour And Meet Console Jogi Family Updtes | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Live Updates

Cricker

వైఎస్ జగన్ పర్యటనపై చంద్రబాబు సర్కార్‌ కుట్రలు

వైఎస్ జగన్ పర్యటనపై పోలీసుల ఆంక్షలు

  • నేడు జోగి రమేష్‌ను పరామర్శించనున్న వైఎస్‌ జగన్‌
  • వైఎస్‌ జగన్‌ పర్యటనలో వైఎస్సార్‌సీపీ నేతలు హాజరు కాకుండా నోటీసులు
  • ఎన్టీఆర్ జిల్లా వైఎస్సార్‌సీపీ అధ్యక్షుడు దేవినేని అవినాష్, మాజీ ఎమ్మెల్యేలు వెల్లంపల్లి శ్రీనివాస్‌, మల్లాది విష్ణుకి నోటీసులు
  • అర్ధరాత్రి నోటీసులిచ్చిన పోలీసులు
  • ఎటువంటి ర్యాలీలు నిర్వహించొద్దంటూ నోటీసుల్లొ పేర్కొన్న పోలీసులు
2026-02-06 09:22:10

కాసేపట్లో జోగి రమేష్ ఇంటికి వైఎస్ జగన్

  • పోలీసుల విజ్ఞప్తితో రూటు మార్చుకున్న జగన్
  • వైఎస్ జగన్ పర్యటనపై ప్రభుత్వం కుట్రలు
  • అకస్మాత్తుగా రూట్ మార్చాలంటూ పోలీసుల నోటీసులు
  • నోటీసులు జారీ చేసిన విజయవాడ సీపీ
  • గుంటూరు జన ప్రభంజనం దెబ్బకి కుట్రలకు తెరలేపిన ప్రభుత్వం
  • తాడేపల్లి నుంచి కాజా, వెస్ట్‌ బైపాస్‌, గొల్లపూడి మీదగా ఇబ్రహీంపట్నం చేరుకోనున్న వైఎస్‌ జగన్‌
  • రెండు రోజుల కిందటే రూట్ మ్యాప్ ఇచ్చిన వైఎస్సార్‌సీపీ
  • హఠాత్తుగా జగన్ పర్యటనపై ఆంక్షలు విధిస్తున్న పోలీసులు
  • విజయవాడలోకి జగన్‌ని రానీయకుండా కుట్రలు
2026-02-06 09:17:53

బెజవాడలో బ్రహ్మరథం పడతారని..

జననేత పర్యటన విజయవాడ మీదుగా సాగనున్న నేపథ్యంలో ఎలాగైనా అడ్డుకోవాలని ప్రభుత్వం పోలీసులను పావులుగా వాడుకుంటోంది. బెజవాడలోనూ జననేత వైఎస్‌ జగన్‌కు ప్రజలు బ్రహ్మరథం పట్టే అవకాశం ఉందని పసి గట్టిన ప్రభుత్వం.. రూట్‌ మ్యాప్‌ మార్చడం ద్వారా జనాభిమానాన్ని అడ్డుకోవచ్చుననే ఎత్తుగడకు తెరలేపిందని పరిశీలకులు చెబుతున్నారు. పరామర్శకు వెళ్తున్న వా­రి­ని మీరు ఆ రూట్‌లో వెళ్లకండి, ఈ రూట్‌లో వెళ్లండి అని పోలీసులు సూచించడం వెనుక ప్రభుత్వ పెద్దల హస్తం ఉందనే భావన వ్యక్తమవుతోంది. పోలీసులూ పెద్ద బాస్‌ చెప్పిందే తడవుగా, ఆయన వద్ద మార్కులు కొట్టేందుకు నోటీసులు జారీ చేశారనే చర్చ సాగుతోంది.

 

2026-02-06 09:11:31

జనాదరణకు బెంబేలెత్తి.. జగన్‌ పర్యటనపై ఆంక్షల కత్తి

విజయవాడ నగరం మీదుగా రావద్దంటూ సర్కారు హూంకరింపులు  
అకస్మాత్తుగా రూట్‌ మార్చాలంటూ పోలీసుల నోటీసులు
వైఎస్‌ జగన్‌కు నోటీసులు జారీ చేసిన విజయవాడ సీపీ
గుంటూరు పర్యటన జయప్రదంతో దుష్ట పన్నాగం పన్నిన ప్రభుత్వం
కనకదుర్గ వారధి మీదుగా ఇబ్రహీంపట్నం వెళ్లేందుకు రెండురోజుల కిందటే రూట్‌మ్యాప్‌ ఇచ్చిన వైఎస్సార్‌సీపీ

2026-02-06 09:11:31
Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

బ్లూ డ్రెస్‌లో హీరోయిన్ ఐశ్వర్య రాజేశ్ అందాలు (ఫోటోలు)
photo 2

ఈయనే నా కెప్టెన్‌: శేఖర్‌ కమ్ముల కూతురు (ఫోటోలు)
photo 3

ప్రతి జన్మకూ నువ్వే కావాలి: శ్రీలీల (ఫోటోలు)
photo 4

ఫ్యామిలీతో వండర్‌ పార్క్‌లో లహరి (ఫోటోలు)
photo 5

బర్త్‌డే బ్యూటీ 'స్వాతిరెడ్డి'.. ట్రెండింగ్‌లో ఫోటోలు

Video

View all
YV Subba Reddy Fire On Chandrababu Govt 1
Video_icon

చంద్రబాబు భక్తుల మనోభావాలు దెబ్బతీనేలా మాట్లాడుతున్నారు
Congress Planned Attack Attempt On PM Modi In Lok Sabha 2
Video_icon

లోక్ సభలో మోదీపై దాడి? బయటపడ్డ సంచలన వీడియో..
Janasena MLA Arava Sridhar Victim Revealed Shocking Video 3
Video_icon

జనసేన ఎమ్మెల్యే అరవ శ్రీధర్ మరో వీడియో.. ఈ సారి ఏకంగా కారులో
Ambati Rambabu Advocate Sensational Comments 4
Video_icon

అంబటి చాలా వీక్ గా ఉన్నారు.. చెప్పుకోలేనంత బాధ అనుభవిస్తున్నారు
Ram Charans Peddi Movie Postponed 5
Video_icon

ధురంధర్ దెబ్బకి వెనక్కి తగ్గిన పెద్ది..

Advertisement
 