వైఎస్ జగన్ పర్యటనపై చంద్రబాబు సర్కార్ కుట్రలు
- నేడు జోగి రమేష్ను పరామర్శించనున్న వైఎస్ జగన్
- వైఎస్ జగన్ పర్యటనలో వైఎస్సార్సీపీ నేతలు హాజరు కాకుండా నోటీసులు
- ఎన్టీఆర్ జిల్లా వైఎస్సార్సీపీ అధ్యక్షుడు దేవినేని అవినాష్, మాజీ ఎమ్మెల్యేలు వెల్లంపల్లి శ్రీనివాస్, మల్లాది విష్ణుకి నోటీసులు
- అర్ధరాత్రి నోటీసులిచ్చిన పోలీసులు
- ఎటువంటి ర్యాలీలు నిర్వహించొద్దంటూ నోటీసుల్లొ పేర్కొన్న పోలీసులు
కాసేపట్లో జోగి రమేష్ ఇంటికి వైఎస్ జగన్
- పోలీసుల విజ్ఞప్తితో రూటు మార్చుకున్న జగన్
- తాడేపల్లి నుంచి కాజా, వెస్ట్ బైపాస్, గొల్లపూడి మీదగా ఇబ్రహీంపట్నం చేరుకోనున్న వైఎస్ జగన్
బెజవాడలో బ్రహ్మరథం పడతారని..
జననేత పర్యటన విజయవాడ మీదుగా సాగనున్న నేపథ్యంలో ఎలాగైనా అడ్డుకోవాలని ప్రభుత్వం పోలీసులను పావులుగా వాడుకుంటోంది. బెజవాడలోనూ జననేత వైఎస్ జగన్కు ప్రజలు బ్రహ్మరథం పట్టే అవకాశం ఉందని పసి గట్టిన ప్రభుత్వం.. రూట్ మ్యాప్ మార్చడం ద్వారా జనాభిమానాన్ని అడ్డుకోవచ్చుననే ఎత్తుగడకు తెరలేపిందని పరిశీలకులు చెబుతున్నారు. పరామర్శకు వెళ్తున్న వారిని మీరు ఆ రూట్లో వెళ్లకండి, ఈ రూట్లో వెళ్లండి అని పోలీసులు సూచించడం వెనుక ప్రభుత్వ పెద్దల హస్తం ఉందనే భావన వ్యక్తమవుతోంది. పోలీసులూ పెద్ద బాస్ చెప్పిందే తడవుగా, ఆయన వద్ద మార్కులు కొట్టేందుకు నోటీసులు జారీ చేశారనే చర్చ సాగుతోంది.
విజయవాడ నగరం మీదుగా రావద్దంటూ సర్కారు హూంకరింపులు
