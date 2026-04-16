కర్నూలులో ఘోర ప్రమాదం.. 8 మంది దుర్మరణం

సాక్షి, కర్నూలు: జిల్లాలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. ఓ వాహనం- ట్యాంకర్ ఢీ కొట్టి ఎనిమిది మంది మృతి చెందారు. మరో 8 మందికి తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. మంత్రాలయం మండలం చిలకలడోన సమీపంలో గురువారం వేకువ ఝామున ఈ ఘటన చోటు చేసుకుంది.
మృతుల్లో నలుగురు మహిళలు, మూడేళ్ల చిన్నారి, వాహన డ్రైవర్, మరో ఇద్దరు ఉన్నారు. గాయపడినవాళ్లలో మరో నలుగురి పరిస్థితి విషమంగా ఉంది. వీళ్లను కర్ణాటక చిక్మంగళూరు వాసులుగా గుర్తించారు. మంత్రాలయ శ్రీరాఘవేంద్ర స్వామి దర్శనానికి వెళ్తుండగా ఈ ఘోరం జరిగినట్లు తెలుస్తోంది. ప్రమాదం ధాటికి వాహనం నుజ్జునుజ్జు అయ్యి బోర్లా పడింది. మరోవైపు ట్యాంకర్ కూడా ఒక పక్కకు ఒరిగి పడిపోయింది.
పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. ప్రమాద సమయంలో బొలెరోలో 16 మంది ఉన్నారు. మృతదేహాలను ఎమ్మిగనూర్ ప్రభుత్వ ఆస్పత్రికి తరలించారు. క్షతగాత్రులను కర్నూలు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించి వైద్యం అందిస్తున్నారు. ప్రమాదానికి గల కారణాలు తెలియాల్సి ఉంది.