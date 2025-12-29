 ఏపీ కేబినెట్‌లో హైడ్రామా | High Drama In The Andhra Pradesh Cabinet | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ఏపీ కేబినెట్‌లో హైడ్రామా

Dec 29 2025 2:15 PM | Updated on Dec 29 2025 2:38 PM

High Drama In The Andhra Pradesh Cabinet

సాక్షి, విజయవాడ: ఏపీ కేబినెట్‌లో హై డ్రామా సాగింది. రాయచోటి జిల్లా కేంద్రం మార్పుపై  మంత్రి రాంప్రసాద్‌రెడ్డి నోరు విప్పలేదు. వ్యతిరేకించారా..? లేదా..? అంటూ రాంప్రసాద్ రెడ్డిని మీడియా ప్రశ్నించగా.. ఆయన ముఖం చాటేసి వెళ్లిపోయారు. అన్నమయ్య జిల్లాను మూడు ముక్కలు చేయాలని చంద్రబాబు ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. వైకుంఠ ఏకాదశి వేళ అన్నమయ్యకు ఘోర అవమానం జరిగింది.

అన్నమయ్య జిల్లాను మూడు ముక్కలు చేయాలని కేబినెట్‌ నిర్ణయించింది. రాయచోటి జిల్లా కేంద్రం ఎత్తి వేయాలని కేబినెట్‌ నిర్ణయం తీసుకుంది. రాజంపేటని కడప జిల్లాలో కలిపి.. మదనపల్లె కేంద్రంగా జిల్లా ఏర్పాటు చేయాలని కేబినెట్‌ నిర్ణయించింది. రైల్వే కోడూరుని తిరుపతి జిల్లాలో కలపాలని నిర్ణయించారు. మంత్రివర్గ సమావేశంలో మంత్రి రాంప్రసాద్ రెడ్డి కన్నీళ్లంటూ లీకులు ఇస్తున్నారు.

 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

‘ది రాజా సాబ్’ప్రీ రిలీజ్ లో మెరిసిన హీరోయిన్స్‌ మాళవిక, రిద్ది కుమార్ (ఫొటోలు)
photo 2

సల్మాన్ ఖాన్‌ 60వ బర్త్‌డే సెలబ్రేషన్స్.. ఫోటోలు వైరల్‌
photo 3

దళపతి 'జన నాయగన్' ఆడియో లాంచ్ (ఫొటోలు)
photo 4

మేడారం : తల్లులకు తనివితీరా మొక్కులు..(ఫొటోలు)
photo 5

బుక్‌ఫెయిర్‌ కిటకిట..భారీగా పుస్తకాలు కొనుగోలు (ఫొటోలు)

Video

View all
TG Two Students Lost Their Lives In Road Accident In California 1
Video_icon

అమెరికాలో తెలంగాణ స్టూడెంట్స్ మృతి
Unnao Case Supreme Court Stays Bail Granted To Kuldeep Singh Sengar 2
Video_icon

ఉన్నావ్ కేసులో సుప్రీం షాక్.. నిందితుని బెయిల్ పై స్టే..
Rachamallu Siva Prasad Reddy Goosebumps Words About YS Jagan 3
Video_icon

మా నాయకుడు జగన్ అని గర్వంగా చెప్తాం రాచమల్లు గూస్ బంప్స్ కామెంట్స్
Swami Srinivasananda Saraswati Fires On Chandrababu Govt 4
Video_icon

టీటీడీ భూములు ప్రైవేట్ హోటల్స్ కు అప్పగింత బాబుపై శ్రీనివాసానంద సరస్వతి ఫైర్
KTR Shocking Comments On CM Revanth And KCR Conversation In Assembly 5
Video_icon

కేసీఆర్, రేవంత్ భేటీపై కేటీఆర్ షాకింగ్ కామెంట్స్
Advertisement
 