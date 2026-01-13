 మాజీ మంత్రి అప్పల సూర్యనారాయణ మృతి | Former Minister Gunda Appala Suryanarayana passes away in Srikakulam | Sakshi
మాజీ మంత్రి అప్పల సూర్యనారాయణ మృతి

Jan 13 2026 5:34 AM | Updated on Jan 13 2026 5:34 AM

Former Minister Gunda Appala Suryanarayana passes away in Srikakulam

శ్రీకాకుళం: శ్రీకాకుళం టీడీపీ మాజీ ఎమ్మెల్యే, మాజీ మంత్రి గుండ అప్పల సూ­ర్యనారాయణ (77) సో­మవారం మృతి చెం­దారు. ఆది­వారం శ్రీకాకుళంలోని తన ఇంట్లో ప్రమాదవశాత్తు కిందపడ్డారు. తలకు తీవ్ర గాయం కావడంతో ఓ ప్రైవేటు ఆస్ప­త్రి­లో ఆయనను చేర్చారు.

అక్కడ సోమవారం సా­య­­ంత్రం తుది శ్వాస విడిచినట్లు వైద్యులు ప్రకటించారు. ఆయన భౌతిక కాయాన్ని అరసవల్లిలోని స్వగృహానికి తరలించారు. కుమారులు అమెరికా నుంచి సోమవారం అర్ధరాత్రి రా­­నున్నారు. మంగళవారం అంత్యక్రియలు జ­ర­­­V­ý ­­ను­న్నాయి. ఆయన మృతిపై మాజీ మంత్రి ధర్మాన ప్రసాదరావు సంతాపం వ్యక్తం చేశా­రు. 

