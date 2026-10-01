డబ్బులిస్తాం డప్పు కొట్టండి-సోషల్ మీడియా ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ల పాలసీ విడుదల చేసిన ఏపీ ప్రభుత్వం
కదం తొక్కిన ఉద్యోగులు
గత వీకెండ్ వచ్చిన 'ప్యారడైజ్' మూవీలో ఏషనాగుల పాటతో ఆకట్టుకున్న కీర్తి సురేశ్.. తమిళంలో 'డోరోతి' సినిమాతో షాకిచ్చింది.
ఇటీవల ‘రంభ ఊర్వశి మేనక’ సినిమాతో ప్రేక్షకులను అలరించారు అల్లరి నరేశ్.
అంత కోపం ఎందుకు సార్! నేను నాసిరకం ప్రభుత్వాన్ని రికార్డు చేయడం లేదుగా?!
ముంబై: 99వ అకాడమీ అవార్డులకు (ఆస్కార్ 2...
అమెరికాలో 1995లో సహ విద్యార్థి కొలీన్ స�...
చెన్నై: తమిళనాడులో అసెంబ్లీ ఉపఎన్నిక...
బంగారం ధరలు ఇప్పటికే దేశీయ, అంతర్జాత�...
సెప్టెంబర్ 30న ఫ్లై దుబాయ్ FZ1073 విమానం...
జపాన్కు చెందిన 31 ఏళ్ల బౌద్ధ సన్యాసి �...
రోడ్డుపై నడిచే వారికి ప్రతి అడుగు ఓ ప�...
ఢిల్లీ: అక్టోబర్ నెల తొలి రోజే గ్యాస�...
దుబాయ్ నుంచి టెల్ అవీవ్కు వెళ్తున్న...
దుబాయ్ నుంచి ఇజ్రాయెల్లోని టెల్ అవీ...
ఆ బామ్మే డాక్టర్ సూరి శ్రీమతి(Dr Suri Srimathi). 9...
మీరట్ బ్లూ డ్రమ్ కేసులో కీలక పరిణామం �...
చాలామంది డబుల్ చిన్తో ఇబ్బంది పడుత...
సాక్షి, ముంబై: పూణేకు చెందిన రియల్టర్...
ఐఐటీ జేఈఈ టాపర్లు చాలమటుకు కార్పొరే...
ఒకవైపు మండే ఎండలు.. మరోవైపు కరువు కాటక...
ఆసియాను భారీ వాతావరణ ముప్పు అతలాకుతల...
పశ్చిమ ఢిల్లీలోని 64 ఏళ్ల వ్యక్తి మరణి...
ఉత్తరప్రదేశ్లోని లక్నోలో జరిగిన దా�...
పోక్సో (POCSO) ప్రత్యేక కోర్టు ఇచ్చిన తీ�...
ప్రియురాలితో కలిసి మలేషియా టూర్ ఎంజ...
ఉత్తరప్రదేశ్లోని బరేలీ జిల్లా ఆసుప�...
సాక్షి, హైదరాబాద్: నగరంలోని హఫీజ్ప�...
గల్ఫ్ రాజకీయాల్లో మరో యువరాజు పేరు �...
కౌలాలంపూర్: మలేషియాలో పీహెచ్డీ చేస...
ప్రముఖ నటి సంయుక్త హెగ్డే (Samyuktha Hegde) తన ఫ�...
హర్దోయి: ఉత్తరప్రదేశ్లోని హర్దోయి జ...
ముంబై: గణపతి నిమజ్జనం భక్తులకు భావోద�...
ఐఐటీ బొంబాయి కిలో విషాదం చోటు చేసుకు�...
న్యూఢిల్లీ: వాతావరణ మార్పుల ప్రభావాల...
Oct 1 2026 8:49 AM | Updated on Oct 1 2026 8:54 AM