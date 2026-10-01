 లంకపల్లి రైతులకు వైఎస్సార్‌సీపీ అధినేత వైఎస్‌ జగన్‌మోహన్‌రెడ్డి భరోసా | YS Jagan Mohan Reddy Assurance Lankapalli Farmers | Sakshi
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Audio: లంకపల్లి రైతులకు వైఎస్సార్‌సీపీ అధినేత వైఎస్‌ జగన్‌మోహన్‌రెడ్డి భరోసా

Oct 1 2026 8:49 AM | Updated on Oct 1 2026 8:54 AM

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