 నింగిలోకి నిత్యావసరాల ధరలు... ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో నెలనెలా పెరిగిపోతున్న ద్రవ్యోల్బణం | Prices Of Essential Commodities Skyrocket Inflation Rising Month After Month In AP | Sakshi
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Audio: నింగిలోకి నిత్యావసరాల ధరలు... ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో నెలనెలా పెరిగిపోతున్న ద్రవ్యోల్బణం

Aug 13 2026 7:28 AM | Updated on Aug 13 2026 8:40 AM

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