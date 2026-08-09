 బాబు సర్కారుపై ‘మహా’గ్రహం. విజయవాడలో కదంతొక్కిన గ్రామ, వార్డు సచివాలయ ఉద్యోగులు | Govt Employees Protest Against Chandrababu Government | Sakshi
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బాబు సర్కారుపై ‘మహా’గ్రహం. విజయవాడలో కదంతొక్కిన గ్రామ, వార్డు సచివాలయ ఉద్యోగులు

Aug 9 2026 8:03 AM | Updated on Aug 9 2026 8:03 AM

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