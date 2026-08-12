హెరిటేజ్ - విజయ డెయిరీ
వరుస యుద్ధాలతో అడుగంటిన ఆయుధ సామగ్రి
ప్రస్తుతం కోలీవుడ్లో త్రిష పేరే ఎక్కువగా వినిపిస్తోంది. విజయ్ సీఎం అయ్యాక ఆమె పేరు మార్మోగిపోయింది.
ప్రముఖ సంగీత దర్శకుడు ఏఆర్ రెహమాన్ కొడుకు అమీన్ ప్రయాణిస్తున్న కారు.. సోమవారం వేకువజామున రోడ్డు ప్రమాదానికి గురైంది.
సర్పట్ట పరంపరై, రాయన్, వేట్టయాన్ లాంటి డబ్బింగ్ సినిమాలతో తెలుగు ప్రేక్షకులకు కాస్త పరిచయమున్న హీరోయిన్ దుషారా విజయన్..
లండన్: కేంబ్రిడ్జ్ విశ్వవిద్యాలయం ప...
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'ఉయ్యాలా జంపాలా' సినిమాతో నటిగా మారి గుర్తింపు తెచ్చుకున్న తెలుగమ్మాయి పునర్నవి.. ఆపై పలు మూవీస్ చేసింది.
అత్యంత శీతలమైన, సుదూర ప్రాంతమైన అంటార్కిటిలో టూర్ గైడ్గా పనిచేయడం చాలా మంది
సివిల్ సర్వీసెస్ పరీక్షల ఫలితాల్లో స్నేహబంధం సాధించిన అద్భుత విజయమిది.
సొంతిల్లు ఎవరికైనా జీవిత కల. అదే ప్రాపర్టీ ధరలు ఆకాశాన్నంటే బెంగళూరు లాంటి నగరంలో అయితే..
ఇల్లు అంటే చాలా మందికి జీవితంలో అతిపెద్ద ఆస్తి.
Aug 12 2026 8:10 AM | Updated on Aug 12 2026 8:10 AM