 ఢిల్లీ బీజేపీ కేంద్ర కార​్యాలయంలో విజయోత్సవ సంబరాలు (ఫొటోలు)
ఢిల్లీ బీజేపీ కేంద్ర కార​్యాలయంలో విజయోత్సవ సంబరాలు (ఫొటోలు)

Nov 14 2025 9:26 PM | Updated on Nov 14 2025 9:26 PM

Prime Minister Narendra Modi Addresses BJP HQ After Bihar Election Victory Photos1
1/12

బిహార్‌ ఎన్నికల్లో ఎన్డీఏ భారీ విజయంపై ఢిల్లీ బీజేపీ కేంద్ర కార్యాలయంలో విజయోత్సవ సంబరాలు(నవంబర్‌ 14, శుక్రవారం) నిర్వహించారు. ఈ వేడుకల్లో ప్రధాని మోదీ పాల్గొని ప్రసంగించారు.

Prime Minister Narendra Modi Addresses BJP HQ After Bihar Election Victory Photos2
2/12

Prime Minister Narendra Modi Addresses BJP HQ After Bihar Election Victory Photos3
3/12

Prime Minister Narendra Modi Addresses BJP HQ After Bihar Election Victory Photos4
4/12

Prime Minister Narendra Modi Addresses BJP HQ After Bihar Election Victory Photos5
5/12

Prime Minister Narendra Modi Addresses BJP HQ After Bihar Election Victory Photos6
6/12

Prime Minister Narendra Modi Addresses BJP HQ After Bihar Election Victory Photos7
7/12

Prime Minister Narendra Modi Addresses BJP HQ After Bihar Election Victory Photos8
8/12

Prime Minister Narendra Modi Addresses BJP HQ After Bihar Election Victory Photos9
9/12

Prime Minister Narendra Modi Addresses BJP HQ After Bihar Election Victory Photos10
10/12

Prime Minister Narendra Modi Addresses BJP HQ After Bihar Election Victory Photos11
11/12

Prime Minister Narendra Modi Addresses BJP HQ After Bihar Election Victory Photos12
12/12

# Tag
prime minister Narendra Modi addresses Bihar Election Results 2025 victory Photos
