 కర్నూలు : ‘ఆంధ్ర కింగ్ తాలూకా’ మూవీ ట్రైలర్ లాంచ్‌ (ఫోటోలు) | Kurnool : Andhra King Taluka Movie Trailer Launch Event | Sakshi
కర్నూలు : ‘ఆంధ్ర కింగ్ తాలూకా’ మూవీ ట్రైలర్ లాంచ్‌ (ఫోటోలు)

Nov 19 2025 8:40 AM | Updated on Nov 19 2025 8:47 AM

Kurnool : Andhra King Taluka Movie Trailer Launch Event1
రామ్ పోతినేని, భాగ్యశ్రీ హీరో, హీరోయిన్లుగా నటిస్తోన్న లేటేస్ట్ మూవీ 'ఆంధ్రా కింగ్ తాలూకా'(Andhra King Taluka Trailer). ఈ సినిమాకు మహేశ్ బాబు.పి దర్శకత్వం వహించారు.

Kurnool : Andhra King Taluka Movie Trailer Launch Event2
తాజాగా ఆంధ్ర కింగ్ ట్రైలర్‌ను మేకర్స్ రిలీజ్ చేశారు.

Kurnool : Andhra King Taluka Movie Trailer Launch Event3
కర్నూలులోని ఔట్‌డోర్‌ స్టేడియంలో ఏర్పాటు చేసిన గ్రాండ్ ఈవెంట్‌లో ట్రైలర్ విడుదల చేశారు.

Kurnool : Andhra King Taluka Movie Trailer Launch Event4
ఈ సందర్భంగా ప్రదర్శించిన డ్రోన్స్ విజువల్స్ షో అభిమానులను విపరీతంగా ఆకట్టుకుంది. టాలీవుడ్ సినీ చరిత్రలో ఇలా చేయడం తొలిసారని ఫ్యాన్స్ ఫుల్ ఖుషీ అవుతున్నారు.

Kurnool : Andhra King Taluka Movie Trailer Launch Event5
ఈ చిత్రంలో ఉపేంద్ర కీలక పాత్రలో కనిపించనున్నారు.

Kurnool : Andhra King Taluka Movie Trailer Launch Event6
ఈ మూవీని మైత్రి మూవీ మేకర్స్ బ్యానర్‌లో నవీన్ యెర్నేని, వై రవిశంకర్ నిర్మించారు. ఇప్పటికే షూటింగ్ పూర్తి చేసుకున్న ఈ సినిమా నవంబర్ 27న థియేటర్లలో సందడి చేయనుంది.

Kurnool : Andhra King Taluka Movie Trailer Launch Event7
Kurnool : Andhra King Taluka Movie Trailer Launch Event8
Kurnool : Andhra King Taluka Movie Trailer Launch Event9
Kurnool : Andhra King Taluka Movie Trailer Launch Event10
Kurnool : Andhra King Taluka Movie Trailer Launch Event11
Kurnool : Andhra King Taluka Movie Trailer Launch Event12
Kurnool : Andhra King Taluka Movie Trailer Launch Event13
Kurnool : Andhra King Taluka Movie Trailer Launch Event14
Kurnool : Andhra King Taluka Movie Trailer Launch Event15
Kurnool : Andhra King Taluka Movie Trailer Launch Event16
Kurnool : Andhra King Taluka Movie Trailer Launch Event17
Kurnool : Andhra King Taluka Movie Trailer Launch Event18
Kurnool : Andhra King Taluka Movie Trailer Launch Event19
Kurnool : Andhra King Taluka Movie Trailer Launch Event20
Kurnool : Andhra King Taluka Movie Trailer Launch Event21
Kurnool : Andhra King Taluka Movie Trailer Launch Event22
Kurnool : Andhra King Taluka Movie Trailer Launch Event23
Kurnool : Andhra King Taluka Movie Trailer Launch Event24
# Tag
Andhra King Taluka Movie Ram Pothineni Bhagyashri Borse Mythri Movie Makers Trailer Launch Tollywood photo gallery Web Cinema Photos
