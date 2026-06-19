 'పెద్ది' రిజెక్ట్ చేసి.. ఇప్పుడు హీరోని డామినేట్ చేసి.. ఈమె ఎవరంటే? (ఫొటోలు) | Intresting Facts About Actress swasika Details Photos | Sakshi
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'పెద్ది' రిజెక్ట్ చేసి.. ఇప్పుడు హీరోని డామినేట్ చేసి.. ఈమె ఎవరంటే? (ఫొటోలు)

Jun 19 2026 9:22 PM | Updated on Jun 19 2026 9:22 PM

Intresting Facts About Actress swasika Details Photos1
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తమిళ నటి శ్వాసిక.. 'వంద దేవుళ్లు' సినిమాతో వచ్చేసింది.

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ఇందులో ఇద్దరు పిల్లల తల్లి, వితంతువుగా మంచి ఫెర్మార్మెన్స్ ఇచ్చింది.

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కొన్ని సీన్లలో హీరో విజయ్ ఆంటోనినే డామినేట్ చేసింది.

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గతంలో 'పెద్ది'లో చరణ్ తల్లిగా నటించే ఛాన్స్ వస్తే రిజెక్ట్ చేసింది.

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రీసెంట్‌గా వచ్చిన 'వీరభద్రుడు'లోనూ నటించింది గానీ చెప్పుకోదగ్గ పాత్ర కాదు.

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టీవీలో కెరీర్ ప్రారంభించింది. కలిసి షోలో పాల్గొన్న ప్రేమ్ జాకబ్‌ని ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకుంది.

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ప్రస్తుతం కెరీర్, ఫ్యామిలీ పరంగా లైఫ్ ఎంజాయ్ చేస్తోంది.

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