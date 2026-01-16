 సంక్రాంతి సంబురాల్లో సినీ ప్రముఖులు (ఫోటోలు) | Film celebrities in Bhogi And Sankranti celebrations Photos | Sakshi
సంక్రాంతి సంబురాల్లో సినీ ప్రముఖులు (ఫోటోలు)

Jan 16 2026 10:39 AM | Updated on Jan 16 2026 10:47 AM

Film celebrities in Bhogi And Sankranti celebrations Photos1
1/65

ఈ ఏడాది సంక్రాంతి పండుగను సినీ ప్రముఖులు గ్రాండ్‌గా సెలబ్రేట్ చేసుకున్నారు.

Film celebrities in Bhogi And Sankranti celebrations Photos2
2/65

తమ ఫ్యామీలీస్‌తో కలిపి ఈ ఫెస్టివల్‌ను జరుపుకున్నారు.

Film celebrities in Bhogi And Sankranti celebrations Photos3
3/65

రజినీకాంత్, విజయ్ దేవరకొండ, శ్రీముఖి తమ కుటుంబంతో కలిసి వేడుక చేసుకున్నారు.

Film celebrities in Bhogi And Sankranti celebrations Photos4
4/65

ఈ ఫోటోలను సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేశారు.

Film celebrities in Bhogi And Sankranti celebrations Photos5
5/65

ఇవీ కాస్తా నెట్టింట వైరల్‌గా మారాయి.

Film celebrities in Bhogi And Sankranti celebrations Photos6
6/65

Film celebrities in Bhogi And Sankranti celebrations Photos7
7/65

Film celebrities in Bhogi And Sankranti celebrations Photos8
8/65

Film celebrities in Bhogi And Sankranti celebrations Photos9
9/65

Film celebrities in Bhogi And Sankranti celebrations Photos10
10/65

Film celebrities in Bhogi And Sankranti celebrations Photos11
11/65

Film celebrities in Bhogi And Sankranti celebrations Photos12
12/65

Film celebrities in Bhogi And Sankranti celebrations Photos13
13/65

Film celebrities in Bhogi And Sankranti celebrations Photos14
14/65

Film celebrities in Bhogi And Sankranti celebrations Photos15
15/65

Film celebrities in Bhogi And Sankranti celebrations Photos16
16/65

Film celebrities in Bhogi And Sankranti celebrations Photos17
17/65

Film celebrities in Bhogi And Sankranti celebrations Photos18
18/65

Film celebrities in Bhogi And Sankranti celebrations Photos19
19/65

Film celebrities in Bhogi And Sankranti celebrations Photos20
20/65

Film celebrities in Bhogi And Sankranti celebrations Photos21
21/65

Film celebrities in Bhogi And Sankranti celebrations Photos22
22/65

Film celebrities in Bhogi And Sankranti celebrations Photos23
23/65

Film celebrities in Bhogi And Sankranti celebrations Photos24
24/65

Film celebrities in Bhogi And Sankranti celebrations Photos25
25/65

Film celebrities in Bhogi And Sankranti celebrations Photos26
26/65

Film celebrities in Bhogi And Sankranti celebrations Photos27
27/65

Film celebrities in Bhogi And Sankranti celebrations Photos28
28/65

Film celebrities in Bhogi And Sankranti celebrations Photos29
29/65

Film celebrities in Bhogi And Sankranti celebrations Photos30
30/65

Film celebrities in Bhogi And Sankranti celebrations Photos31
31/65

Film celebrities in Bhogi And Sankranti celebrations Photos32
32/65

Film celebrities in Bhogi And Sankranti celebrations Photos33
33/65

Film celebrities in Bhogi And Sankranti celebrations Photos34
34/65

Film celebrities in Bhogi And Sankranti celebrations Photos35
35/65

Film celebrities in Bhogi And Sankranti celebrations Photos36
36/65

Film celebrities in Bhogi And Sankranti celebrations Photos37
37/65

Film celebrities in Bhogi And Sankranti celebrations Photos38
38/65

Film celebrities in Bhogi And Sankranti celebrations Photos39
39/65

Film celebrities in Bhogi And Sankranti celebrations Photos40
40/65

Film celebrities in Bhogi And Sankranti celebrations Photos41
41/65

Film celebrities in Bhogi And Sankranti celebrations Photos42
42/65

Film celebrities in Bhogi And Sankranti celebrations Photos43
43/65

Film celebrities in Bhogi And Sankranti celebrations Photos44
44/65

Film celebrities in Bhogi And Sankranti celebrations Photos45
45/65

Film celebrities in Bhogi And Sankranti celebrations Photos46
46/65

Film celebrities in Bhogi And Sankranti celebrations Photos47
47/65

Film celebrities in Bhogi And Sankranti celebrations Photos48
48/65

Film celebrities in Bhogi And Sankranti celebrations Photos49
49/65

Film celebrities in Bhogi And Sankranti celebrations Photos50
50/65

Film celebrities in Bhogi And Sankranti celebrations Photos51
51/65

Film celebrities in Bhogi And Sankranti celebrations Photos52
52/65

Film celebrities in Bhogi And Sankranti celebrations Photos53
53/65

Film celebrities in Bhogi And Sankranti celebrations Photos54
54/65

Film celebrities in Bhogi And Sankranti celebrations Photos55
55/65

Film celebrities in Bhogi And Sankranti celebrations Photos56
56/65

Film celebrities in Bhogi And Sankranti celebrations Photos57
57/65

Film celebrities in Bhogi And Sankranti celebrations Photos58
58/65

Film celebrities in Bhogi And Sankranti celebrations Photos59
59/65

Film celebrities in Bhogi And Sankranti celebrations Photos60
60/65

Film celebrities in Bhogi And Sankranti celebrations Photos61
61/65

Film celebrities in Bhogi And Sankranti celebrations Photos62
62/65

Film celebrities in Bhogi And Sankranti celebrations Photos63
63/65

Film celebrities in Bhogi And Sankranti celebrations Photos64
64/65

Film celebrities in Bhogi And Sankranti celebrations Photos65
65/65

film actress Celebrities bhogi Sankranti festival day Photos
