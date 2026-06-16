 బర్త్ డే స్పెషల్.. లంగా ఓణీలో టాలీవుడ్ హీరోయిన్ (ఫొటోలు) | Bindu Madhavi Shares thanked those who wished My birthday On Social Media Photos | Sakshi
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బర్త్ డే స్పెషల్.. లంగా ఓణీలో టాలీవుడ్ హీరోయిన్ (ఫొటోలు)

Jun 16 2026 6:52 PM | Updated on Jun 16 2026 6:52 PM

Bindu Madhavi Shares thanked those who wished My birthday On Social Media Photos1
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తెలుగు హీరోయిన్ బిందుమాధవి.. తనకు పుట్టినరోజు విషెస్ చెప్పిన వాళ్లకు ధన్యవాదాలు చెప్పింది. లంగా ఓణీలో ఉన్న ఫొటోలని పంచుకుంది.

Bindu Madhavi Shares thanked those who wished My birthday On Social Media Photos2
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Bindu Madhavi Shares thanked those who wished My birthday On Social Media Photos3
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Bindu Madhavi Shares thanked those who wished My birthday On Social Media Photos4
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Bindu Madhavi Shares thanked those who wished My birthday On Social Media Photos5
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Bindu Madhavi Shares thanked those who wished My birthday On Social Media Photos6
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Bindu Madhavi Shares thanked those who wished My birthday On Social Media Photos7
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Bindu Madhavi shares wishes birthday Photos
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