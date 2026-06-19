 హీరోయిన్ సోనమ్ కపూర్ ఫ్యామిలీ మూమెంట్స్ (ఫొటోలు) | Actress SonamKapoor Family moments Photos | Sakshi
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హీరోయిన్ సోనమ్ కపూర్ ఫ్యామిలీ మూమెంట్స్ (ఫొటోలు)

Jun 19 2026 6:45 PM | Updated on Jun 19 2026 6:49 PM

Actress SonamKapoor Family moments Photos1
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బాలీవుడ్ హీరోయిన్ సోనమ్ కపూర్ ప్రస్తుతం భర్త, ఇద్దరు పిల్లలతో కలిసి ఫ్యామిలీ లైఫ్ ఎంజాయ్ చేస్తోంది. ఆ ఫొటోలని ఈమె భర్త సోషల్ మీడియాలో పంచుకున్నాడు.

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# Tag
Actress sonamKapoor family moments Photos
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హీరోయిన్ సోనమ్ కపూర్ ఫ్యామిలీ మూమెంట్స్ (ఫొటోలు)
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