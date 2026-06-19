ప్రపంచ వాతావరణ వ్యవస్థను తీవ్రంగా ప్రభావితం చేసే ఎల్ నినో మళ్లీ ఆందోళన కలిగ
ఓటీటీల్లోకి ఎప్పటికప్పుడు కొత్త సినిమాలు వస్తూనే ఉంటాయి.
ఒకే ఒక్క సినిమా అతని కెరీర్నే మార్చేసింది. ఏకంగా ఆ సినిమా పేరుతోనే ఆయన పిలిచేలా చేసింది.
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Jun 19 2026 6:45 PM | Updated on Jun 19 2026 6:49 PM
బాలీవుడ్ హీరోయిన్ సోనమ్ కపూర్ ప్రస్తుతం భర్త, ఇద్దరు పిల్లలతో కలిసి ఫ్యామిలీ లైఫ్ ఎంజాయ్ చేస్తోంది. ఆ ఫొటోలని ఈమె భర్త సోషల్ మీడియాలో పంచుకున్నాడు.
హీరోయిన్ సోనమ్ కపూర్ ఫ్యామిలీ మూమెంట్స్ (ఫొటోలు)
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