 నివేదా థామస్ చీరలో చాలా సింపుల్‌గా (ఫొటోలు) | Actress Nivetha Thomas visits Durga idols on the occasion of Dussehra Photos | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

నివేదా థామస్ చీరలో చాలా సింపుల్‌గా (ఫొటోలు)

Oct 2 2025 11:51 AM | Updated on Oct 2 2025 11:51 AM

Actress Nivetha Thomas visits Durga idols on the occasion of Dussehra Photos1
1/10

దసరా సందర్భంగా దుర్గ విగ్రహాలని దర్శించుకున్న హీరోయిన్ నివేదా థామస్.. చీరలో చాలా సింపుల్ లుక్‌లో కనిపించింది.

Actress Nivetha Thomas visits Durga idols on the occasion of Dussehra Photos2
2/10

Actress Nivetha Thomas visits Durga idols on the occasion of Dussehra Photos3
3/10

Actress Nivetha Thomas visits Durga idols on the occasion of Dussehra Photos4
4/10

Actress Nivetha Thomas visits Durga idols on the occasion of Dussehra Photos5
5/10

Actress Nivetha Thomas visits Durga idols on the occasion of Dussehra Photos6
6/10

Actress Nivetha Thomas visits Durga idols on the occasion of Dussehra Photos7
7/10

Actress Nivetha Thomas visits Durga idols on the occasion of Dussehra Photos8
8/10

Actress Nivetha Thomas visits Durga idols on the occasion of Dussehra Photos9
9/10

Actress Nivetha Thomas visits Durga idols on the occasion of Dussehra Photos10
10/10

# Tag
Actress nivetha Thomas visits Durga Temple Photos
Advertisement

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

నివేదా థామస్ చీరలో చాలా సింపుల్‌గా (ఫొటోలు)
photo 2

ఫారిన్ వెకేషన్‌లోనే సాయిపల్లవి.. ఊరికి రాలే! (ఫొటోలు)
photo 3

ఫెస్టివ్‌ మూడ్‌..ప్రెటీ శారీ..ఫన్నీ కాప్షన్‌ ప్లీజ్‌అంటున్న ఈ భామను చూశారా? (ఫొటోలు)
photo 4

'గూఢచారి 2' హీరోయిన్ బర్త్ డే సెలబ్రేషన్స్ (ఫొటోలు)
photo 5

పెళ్లి ఫొటోలు షేర్ చేసిన హీరోయిన్ అవికా గోర్ (ఫొటోలు)

Video

View all
Car Hits Divider in Tamil Nadu 1
Video_icon

తమిళనాడులో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం
TDP MLAs Insulted Chandrababu On Indrakeeladri 2
Video_icon

Indrakeeladri: చంద్రబాబును లైట్ తీసుకుంటున్న టీడీపీ ఎమ్మెల్యేలు
Heavy Rain Alert Declared To Coastal Andhra 3
Video_icon

ఉత్తరకోస్తా, దక్షిణకోస్తాకు భారీ వర్ష సూచన
Two Planes Collide at New York 4
Video_icon

Breaking News : న్యూయార్క్ లో రెండు విమానాలు ఢీ ..క్షణాల్లో
YS Jagan Pays Tribute Mahathma Gandhi Jayanti 5
Video_icon

మహాత్ముడికి వైఎస్ జగన్ నివాళి
Advertisement