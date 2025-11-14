సిద్ధార్థ్ సతీమణి ఆదితి రావు హైదరీకి అరుదైన అవార్డ్ (ఫొటోలు)

బిగ్ బాస్ తెలుగు సీజన్ 9 నుంచి సింగర్ రాము రాథోడ్ సెల్ఫ్ ఎలిమినేట్తో బయటకొచ్చేశాడు.
గ్రహం అనుగ్రహం:
ఆస్ట్రేలియా పర్యటనలో అదరగొట్టిన టీమిండియా స్టార్ ఓపెనర్ రోహిత్ శర్మ(Rohit Sharma)..
వ్యాపారవేత్త, పెట్టుబడిదారుడు, రచయిత అయిన 'రాబర్ట్ కియోసాకి' ఎప్పటికప్పుడు ఆర్ధిక సూత్రాలను చెబుతూ..
నేను నా చాంబర్ నుంచి బయటికి వెళ్లినా ‘ఇన్’ అనే ఉంచు.. పరిస్థితులు బాగోలేవ్
వాషింగ్టన్: అగ్రరాజ్యం అమెరికాలో కీ...
సాక్షి, అమరావతి: రియల్ ఎస్టేట్ డెవల�...
జెరూసలేం: ఇజ్రాయెల్ ప్రధానమంత్రి బె...
ఉత్తరప్రదేశ్లోని ఒక ప్రసూతి వార్డు�...
కర్ణాటక బ్యాంక్ చేసిన ఒక తప్పు ఎంట్ర�...
రైలు ప్రయాణంలో గర్భిణీలు, సీనియర్ స�...
కూతురు కోసం ఏ తండ్రైనా దేన్నైనా త్యా�...
హైదరాబాద్, నవంబర్ 12 : హైదరాబాద్లోని ప...
మనం ఒక చోట ఉన్నాం అనగానే..ఫలానా వాళ్లు...
అల్లు అర్జున్ తమ్ముడు అల్లు శిరీష్...
వాషింగ్టన్: భారత్తో న్యాయబద్ధమైన వ...
ప్రతిభావంతులను ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల వై�...
భారత సంస్కృతిలో జంతువులకు ఉన్న స్థాన...
పెళ్లి, పేరంటం.. విందు.. వినోదం.. అన్న తే�...
ముంబైలోని బ్రీచ్ కాండీ హాస్పిటల్లో ...
కంపెనీల్లో ఉద్యోగాల నియామకాల్లో హెచ�...
న్యూఢిల్లీ: లోక్సభ, రాష్ట్రాల అసెంబ�...
న్యూఢిల్లీ: తమకు అనుకూలంగా తీర్పులు �...
ఏ దేశ అభివృద్ధి అయినా అక్కడి మానవ వనర�...
ఒక ఊర్లో ఒక ముసలవ్వ ఉండేది. ఆమెకు చిన్...
పూలమకరందాన్ని సేవించి తేనెటీగలు ఉత్...
కరియర్ పీక్లో ఉండగా, దాన్ని వదిలేస�...
తెలంగాణ రాష్ట్ర ఐకానిక్ గీతం "జయ జయ హే...
ఒక వ్యక్తి నెట్టింట షేర్ చేసిన వీడి�...
బాలీవుడ్ నటి షెహ్నాజ్ గిల్ మోడల్...
అయ్యప్ప దీక్షలో అతి ముఖ్యమైన ఘట్టం వ�...
ప్రస్తుతం ఆన్లైన్ యూజర్స్, సోషల్ �...
దేశంలో బంగారం, వెండి ధరలు తుపానులా పె�...
నగరాలలో చారిత్రక సౌందర్యం. కోటలలో ని�...
సాక్షి టాస్క్ ఫోర్స్: డిప్యుటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ శనివారం త
రాను బొంబాయికి రాను.., సొమ్మసిల్లి పోతున్నవే..
పండుగ సీజన్, డాలర్ విలువ తగ్గడం, స్టాక్ మార్కెట్లు కుప్పకూలడం వంటి కారణాల వల్ల ఆగష్టు, సెప్టెంబర్ నెలల్లో బంగారం ధరలు భా
కన్నడ నటుడు గుల్షన్ దేవయ్య (Gulshan
బిగ్ బాస్ తెలుగు సీజన్ 9 నుంచి సింగర్ రాము రాథోడ్ హౌస్ నుంచి బయటకు వచ్చేశాడు.
Nov 14 2025 5:19 PM | Updated on Nov 14 2025 5:35 PM
సిద్ధార్థ్ సతీమణి ఆదితి రావు హైదరీకి అరుదైన అవార్డ్ దక్కింది.
ది సూపర్ ఉమానియా గ్రేస్ఫుల్ వారియర్ అవార్డ్ దక్కించుకుంది.
ఈ విషయాన్న సోషల్ మీడియా వేదికగా పోస్ట్ చేసింది ముద్దుగుమ్మ
సిద్ధార్థ్ సతీమణి ఆదితి రావు హైదరీకి అరుదైన అవార్డ్ (ఫొటోలు)
అక్షర్ పటేల్ నూతన గృహ ప్రవేశం.. విల్లా పేరు ఇదే! (ఫొటోలు)
కాంగ్రెస్ ఘన విజయం.. గాంధీభవన్లో హస్తం నేతల సంబరాలు (ఫొటోలు)
‘దేవగుడి’ మూవీ టీజర్ లాంచ్ ఈవెంట్ (ఫొటోలు)
నూతన వధూవరులకు వైఎస్ జగన్ ఆశీస్సులు (ఫొటోలు)
చికిరి చికిరి.. ఈ సాంగ్ క్రేజ్ చూసి చిరంజీవి, రామ్ చరణ్ రియాక్షన్!
200 మార్క్ దాటిన NDA సునామీలో కొట్టుకుపోయిన కాంగ్రెస్
సీఐఐ సమ్మిట్ సాక్షిగా బాబు బండారం బట్టబయలు చేసిన కరణ్ అదానీ
జూబ్లీ హిల్స్ ఉపఎన్నికలో కాంగ్రెస్ విజయం.. నవీన్ యాదవ్ రియాక్షన్
బిహార్ లో NDA దిమ్మతిరిగే స్ట్రైక్ రేట్