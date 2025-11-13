 బీచ్ ఒడ్డున సంయుక్త.. ఇంత అందమా? (ఫొటోలు) | Actress Samyuktha Menon Shared Her Latest Beach Photos Went Viral On Social Media | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

బీచ్ ఒడ్డున సంయుక్త.. ఇంత అందమా? (ఫొటోలు)

Nov 13 2025 9:30 PM | Updated on Nov 14 2025 9:24 AM

Actress Samyuktha Menon Shared Her Latest Beach Photos1
1/15

'విరూపాక్ష', 'సర్' సినిమాల హీరోయిన్ సంయుక్త.. బీచ్ ఒడ్డున ఎంజాయ్ చేస్తూ కనిపించింది. ఆ ఫొటోలని సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేసింది.

Actress Samyuktha Menon Shared Her Latest Beach Photos2
2/15

Actress Samyuktha Menon Shared Her Latest Beach Photos3
3/15

Actress Samyuktha Menon Shared Her Latest Beach Photos4
4/15

Actress Samyuktha Menon Shared Her Latest Beach Photos5
5/15

Actress Samyuktha Menon Shared Her Latest Beach Photos6
6/15

Actress Samyuktha Menon Shared Her Latest Beach Photos7
7/15

Actress Samyuktha Menon Shared Her Latest Beach Photos8
8/15

Actress Samyuktha Menon Shared Her Latest Beach Photos9
9/15

Actress Samyuktha Menon Shared Her Latest Beach Photos10
10/15

Actress Samyuktha Menon Shared Her Latest Beach Photos11
11/15

Actress Samyuktha Menon Shared Her Latest Beach Photos12
12/15

Actress Samyuktha Menon Shared Her Latest Beach Photos13
13/15

Actress Samyuktha Menon Shared Her Latest Beach Photos14
14/15

Actress Samyuktha Menon Shared Her Latest Beach Photos15
15/15

# Tag
Actress samyuktha menon shared latest beach Photos
Advertisement

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

జూబ్లీహిల్స్‌లో కొనసాగుతున్న కౌంటింగ్‌.. అభ్యర్థులు, ఏజెంట్లు బిజీ (ఫొటోలు)
photo 2

ఫ్రెషర్స్‌ డే పార్టీ.. అదరగొట్టిన అమ్మాయిలు (ఫొటోలు)
photo 3

బీచ్ ఒడ్డున సంయుక్త.. ఇంత అందమా? (ఫొటోలు)
photo 4

భర్త బర్త్ డే.. సుమ క్యూట్ పోస్ట్ (ఫొటోలు)
photo 5

SSMB29 లోకేషన్‌కి ట్రిప్ వేసిన అనసూయ ఫ్యామిలీ (ఫొటోలు)

Video

View all
Sensational Facts in Yamuna Postmortem Report About Madanapalle Kidney Racket 1
Video_icon

Madanapalle: యమునకు ఒక కిడ్నీ తొలగించినట్లు పోస్టుమార్టం రిపోర్టులో వెల్లడి
Ambati Rambabu Sensational Comments On ABN Radhakrishna And TV5 BR Naidu 2
Video_icon

Ambati: ధర్మారెడ్డి విచారణపై ABN, TV5 పిచ్చి వార్తలు...
The Hidden Storm Behind Global Silence 3
Video_icon

Global Silence: 8 లక్షల మంది బలి
TDP Belt Shop Scam At Nidadavolu 4
Video_icon

Nidadavolu: టీడీపీ బెల్ట్ షాపుల దందా.. బాటిల్‌పై అదనంగా రూ.30 వసూలు
Nara Lokesh Fake Propaganda on Renew Power Investments 5
Video_icon

ReNew సంస్థను రాష్ట్రం నుంచి పంపేసారంటూ లోకేష్ పచ్చి అబద్ధాలు
Advertisement