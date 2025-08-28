 గణపతి బప్పా మోరియా..ట్రెడిషనల్‌ లుక్‌లో ఎలిగెంట్‌గా జాన్వి (ఫోటోలు) | Janhvi Kapoor Performs Puja During Ganesh Chaturthi Celebrations At Manish Malhotra Home Photos | Sakshi
గణపతి బప్పా మోరియా..ట్రెడిషనల్‌ లుక్‌లో ఎలిగెంట్‌గా జాన్వి (ఫోటోలు)

Aug 28 2025 4:54 PM | Updated on Aug 28 2025 5:06 PM

దేశవ్యాప్తంగా గణపతి చతుర్ధి వేడుకలు ఘనంగా ప్రారంభమైనాయి.

ప్రముఖ డిజైనర్‌ మనీష్‌మల్హోత్రా ఏర్పాటు చేసిన గణేష మంటపంలో బాలీవుడ్‌ భామ జాన్వీ కపూర్‌ పూజలు చేసింది.

అలాగే హీరో సిద్ధార్థ్‌ మల్హోత్రాతో కలిసి విఘ్న నాయకుడిని దర్శించుకుంది.

ఈ సందర్భంగా కొన్ని అందమైన ఫోటోలను ఇన్‌స్టాల షేర్‌ చేసింది జాన్వీ కపూర్‌

పరమ్ సుందరిగా ప్రేక్షకుల ముందుకురానున్న బాలీవుడ్ భామ జాన్వీ కపూర్‌ కూడా గణపతికి మొక్కుకుంది.

ఈ మూవీలో సిద్ధార్థ్ మల్హోత్రా సరసన కేరళ అమ్మాయిగా అభిమానులను అలరించనుంది.

Janhvi Kapoor performs Ganesh Chaturthi CELEBRATIONS Photos
