 అంతా కోహ్లి వల్లే.. రిటైర్మెంట్ పై తొలిసారి స్పందించిన రోహిత్ | Rohit Sharma Finally Reacts to Retirement Rumours | Sakshi
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అంతా కోహ్లి వల్లే.. రిటైర్మెంట్ పై తొలిసారి స్పందించిన రోహిత్

Jul 20 2026 5:59 PM | Updated on Jul 20 2026 5:59 PM

అంతా కోహ్లి వల్లే.. రిటైర్మెంట్ పై తొలిసారి స్పందించిన రోహిత్

 

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