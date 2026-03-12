ఇండస్ట్రీలో నటీనటులు అందరూ ఒకేలా ఉండరు. కొందరు వచ్చామా పనిచేశామా వెళ్లిపోయామా అన్నట్లు ఉంటారు.
ఇరాన్పై అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ దాడులు కొనసాగుతున్నాయి.
కర్ణాటక : శ్రీమంతులను గురి పెట్టి పరిచయం చేసుకొని తీయని మాటల
ఒకప్పుడు క్రికెట్ అంటే కేవలం రెండు ఫార్మాట్లకే పరిమితమై ఉండేది. ఒకటి టెస్టు క్రికెట్, మరొకటి వన్డే ఫార్మాట్.
గతకొన్ని రోజులుగా నటుడు, టీవీకే అధినేత విజయ్ , నటి త్రిషకు సంబంధించిన వార్తలు నెట్టింట వైరల్ అవుతోన్న విషయం తెలిసిందే.
వాషింగ్టన్: అంతర్జాతీయ వాణిజ్య రంగంల...
ఎయిరిండియా విమానం గాలిలో ఉన్నప్పుడు,...
చాలామంది అప్పటి వరకు సామాన్యులుగా కన...
న్యూఢిల్లీ: పార్లమెంట్ బడ్జెట్ సమావే...
భారతదేశంలో గ్లామర్ రంగంలో ఉంటూ ఫిట్...
బీరుట్: లెబనాన్ రాజధాని బీరుట్ లక్ష్�...
ప్రపంచంలోని అనేక ప్రాంతాల్లోని బుధవ�...
న్యూఢిల్లీ: నేషనల్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఎడ్య�...
న్యూఢిల్లీ: కృత్రిమ మేధ (ఏఐ) సాయంతో ప్�...
దేశంలో ప్రధాన ఆరోగ్య సమస్య అధిక బరువ�...
దోహా: పశ్చిమాసియాలో రోజురోజుకు ముదుర...
కొన్ని క్షణాల్లో ఎంతటి బలంగా ఉండే వ్�...
ఐఐటీ విద్యార్థి చాయ్ అమ్ముతూ జీవనం �...
సాక్షి, అమరావతి: ఏపీలో విషాదకర ఘటన చోట...
ఇస్లామాబాద్: పాకిస్తాన్లోని షహబాజ�...
ప్రసవానంతరం బరువు తగ్గడం చాలా సవాలుగ...
ఇరాన్ అధికారికంగా మోజ్తాబా ఖమేనీని క...
స్కేటింగ్, స్నోబోర్డింగ్ వంటివి చీ...
మహిళా సాధికారత, మహిళా చైతన్యం అని ఏవే�...
ఐసీసీ టీ20 ప్రపంచకప్-2026 టోర్నీ ఫైనల్కు
ప్రపంచ పరిస్థితులను దృష్టిలో పెట్టుకుని దేశీయ గ్యాస్ సిలిండర్ల బుకింగ్కు సంబంధించిన నిబంధనల్లో మార్పులు చేశారు.
తమిళ నటుడు, టీవీకే అధ్యక్షుడు విజయ్కి ఆయన సతీమణి సంగీత షాక్ ఇచ్చింది.
మన నటీమణీల ఆశలు, కోరికలు కాస్త ఎక్కువగానే ఉంటాయి అని చెప్పవచ్చు.
‘మీరు నలభై ఏళ్ల మైలురాయిని దాటేశారా?
Mar 12 2026 3:47 PM | Updated on Mar 12 2026 4:38 PM
సిలిండర్ వెంటనే వస్తుంది... ఇలా సింపుల్గా బుక్ చేసుకోండి...