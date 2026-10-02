 క్షేత్రంలో వరుణ యాగానికి సర్వం సిద్ధం | - | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

క్షేత్రంలో వరుణ యాగానికి సర్వం సిద్ధం

Oct 6 2026 1:18 AM | Updated on Oct 6 2026 1:18 AM

ద్వారకాతిరుమల: రాష్ట్ర దేవదాయ శాఖ కమిషనర్‌ ఆదేశాల మేరకు శ్రీవారి ఆలయానికి ఉపాలయమైన శ్రీ భ్రమరాంబ మల్లేశ్వరస్వామి వారి ఆలయం(శివాలయం)లో ఈ నెల 6 నుంచి 8 వరకు వరుణ జపాలు, సహస్ర ఘటాభిషేకం, వరుణ యాగం, హోమాది కార్యక్రమాలు నిర్వహించనున్నట్టు ఆలయ ఈఓ వేండ్ర త్రినాధరావు తెలిపారు. వర్షాలు సమృద్ధిగా కురవాలని ఆకాంక్షిస్తూ శాస్త్రోక్తంగా ఈ పూజలు జరుపుతామని ఆయన పేర్కొన్నారు.

కార్యక్రమాలు ఇలా..

● 6న ఉదయం 6.54 గంటలకు గణపతి పూజతో ప్రారంభించి వరుణ జపాలు నిర్వహిస్తారు.

● 7న ఉదయం 8 గంటలకు మండప పూజలు, వరుణ జపాలతో పాటు వారుణ సువాక, శత సువాక, రుద్ర పారాయణలు నిర్వహిస్తారు.

● 8న ఉదయం 8 గంటలకు మూలవిరాట్‌కు సహస్ర ఘటాభిషేకం, 11 గంటలకు వరుణ యాగం, హోమం, సాయంత్రం 4 గంటలకు మహా పూర్ణాహుతి, ఆశీర్వచనం.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

మూవీ రిలీజ్ తర్వాత మళ్లీ ట్రెండింగ్‌లో నక్షత్ర (ఫొటోలు)
photo 2

ఎం.ఎస్ సుబ్బులక్ష్మి బయోపిక్.. రష్మిక ఎమోషనల్ పోస్ట్ (ఫొటోలు)
photo 3

‘కామ్రేడ్ కళ్యాణ్’మూవీ హీరోయిన్ మహిమ నంబియార్ (ఫొటోలు)
photo 4

యాంకర్ అనసూయ 'దేశీ గర్ల్' లుక్ (ఫొటోలు)
photo 5

దసరా స్పెషల్ : ఏపీలో ప్రసిద్ధి చెందిన అమ్మవారి ఆలయాలు...(ఫొటోలు)

Video

View all
Usha Sri Charan Massive Protest At Penukonda 1
Video_icon

నిన్నే అడుగుతున్న... పెనుకొండలో ఉషశ్రీ చరణ్ భారీ ధర్నా
Dhanush Postpones Om Movie Release Due to Rajinikanth’s Jailer 2 2
Video_icon

రజినీతో క్లాష్ మిస్... దుల్కర్ తో క్లాష్ ఫిక్స్..
Shocking Facts In UAE Investigation 3
Video_icon

జూలైలోనే విమానం కూల్చేందుకు కుట్ర... సంచలన విషయాలు
Rachamallu Siva Prasad Reddy Press Meet 4
Video_icon

రాయలసీమ ద్రోహి చంద్రబాబు
Lella Appi Reddy Complaint To EC Against KUTAMI Govt 5
Video_icon

YSRCP నేతలను ఎన్నికల్లో పోటీ చేయకుండా కూటమి కుట్ర
Advertisement
 