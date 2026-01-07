రానున్న ఎన్నికల్లో విజయం ఖాయం
● బీజేపీ జిల్లా ఇన్చార్జ్ శ్రీధర్రెడ్డి
నర్సంపేట: రానున్న మున్సిపాలిటీ ఎన్నికల్లో బీజేపీ విజయం సాధించి నర్సంపేట మున్సిపాలిటీపై కాషాయ జెండా ఎగురవేయాలని ఆ పార్టీ జిల్లా ఇన్చార్జ్ కొండపల్లి శ్రీధర్రెడ్డి, జిల్లా అధ్యక్షుడు గంట రవికుమార్, ప్రధాన కార్యదర్శి డాక్టర్ గోగుల రాణాప్రతాప్రెడ్డిలు అన్నారు. ఈ మేరకు నర్సంపేట పట్టణంలోని పార్టీ కార్యాలయంలో మంగళవారం పట్టణ అధ్యక్షుడు గూడూరు సందీప్ అధ్యక్షతన మున్సిపాలిటీ ఎన్నికల సన్నాహక సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ ఈసారి ప్రజలు పార్టీ అభ్యర్థులను గెలిపించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారన్నారు. నర్సంపేట మున్సిపాలిటీ అభివృద్ధికి కేంద్ర ప్రభుత్వం వివిధ పథకాల ద్వారా నిధులు మంజూరు చేసిందన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో మాజీ ఎమ్మెల్యే కొండేటి శ్రీధర్, రాష్ట్ర కార్యవర్గ సభ్యులు ఎర్రబెల్లి ప్రదీప్రావు, కుసుమ సతీష్, రత్నం సతీష్, కాంటెస్టెడ్ అభ్యర్థి కంభంపాటి పుల్లారావు, హరిశంకర్, తిరుపతిరెడ్డి, తదితరులు పాల్గొన్నారు.
వర్ధన్నపేట: మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో కాషాయజెండా రెపరెపలాడాలని జిల్లా ఇన్చార్జ్ కొడపెల్లి శ్రీధర్రెడ్డి పిలుపునిచ్చారు. మంగళవారం వర్ధన్నపేట పట్టణంలో కొండేటి శ్రీధర్ అధ్యక్షతన సన్నాహక సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సమావేశంలో మాజీ ఎమ్మెల్యేలు వన్నాల శ్రీరాములు, డాక్టర్ టి రాజేశ్వర్రావు, మార్తినేని ధర్మారావు, నాయకులు పాల్గొన్నారు.