 రానున్న ఎన్నికల్లో విజయం ఖాయం | - | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

రానున్న ఎన్నికల్లో విజయం ఖాయం

Jan 7 2026 7:14 AM | Updated on Jan 7 2026 7:14 AM

రానున్న ఎన్నికల్లో విజయం ఖాయం

రానున్న ఎన్నికల్లో విజయం ఖాయం

బీజేపీ జిల్లా ఇన్‌చార్జ్‌ శ్రీధర్‌రెడ్డి

నర్సంపేట: రానున్న మున్సిపాలిటీ ఎన్నికల్లో బీజేపీ విజయం సాధించి నర్సంపేట మున్సిపాలిటీపై కాషాయ జెండా ఎగురవేయాలని ఆ పార్టీ జిల్లా ఇన్‌చార్జ్‌ కొండపల్లి శ్రీధర్‌రెడ్డి, జిల్లా అధ్యక్షుడు గంట రవికుమార్‌, ప్రధాన కార్యదర్శి డాక్టర్‌ గోగుల రాణాప్రతాప్‌రెడ్డిలు అన్నారు. ఈ మేరకు నర్సంపేట పట్టణంలోని పార్టీ కార్యాలయంలో మంగళవారం పట్టణ అధ్యక్షుడు గూడూరు సందీప్‌ అధ్యక్షతన మున్సిపాలిటీ ఎన్నికల సన్నాహక సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ ఈసారి ప్రజలు పార్టీ అభ్యర్థులను గెలిపించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారన్నారు. నర్సంపేట మున్సిపాలిటీ అభివృద్ధికి కేంద్ర ప్రభుత్వం వివిధ పథకాల ద్వారా నిధులు మంజూరు చేసిందన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో మాజీ ఎమ్మెల్యే కొండేటి శ్రీధర్‌, రాష్ట్ర కార్యవర్గ సభ్యులు ఎర్రబెల్లి ప్రదీప్‌రావు, కుసుమ సతీష్‌, రత్నం సతీష్‌, కాంటెస్టెడ్‌ అభ్యర్థి కంభంపాటి పుల్లారావు, హరిశంకర్‌, తిరుపతిరెడ్డి, తదితరులు పాల్గొన్నారు.

వర్ధన్నపేట: మున్సిపల్‌ ఎన్నికల్లో కాషాయజెండా రెపరెపలాడాలని జిల్లా ఇన్‌చార్జ్‌ కొడపెల్లి శ్రీధర్‌రెడ్డి పిలుపునిచ్చారు. మంగళవారం వర్ధన్నపేట పట్టణంలో కొండేటి శ్రీధర్‌ అధ్యక్షతన సన్నాహక సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సమావేశంలో మాజీ ఎమ్మెల్యేలు వన్నాల శ్రీరాములు, డాక్టర్‌ టి రాజేశ్వర్‌రావు, మార్తినేని ధర్మారావు, నాయకులు పాల్గొన్నారు.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

గోవాలో బీచ్ ఒడ్డున హీరోయిన్ రాశీ బర్త్ డే సెలబ్రేషన్ (ఫొటోలు)
photo 2

కత్రినా కైఫ్ చెల్లిని ఎప్పుడైనా చూశారా? (ఫొటోలు)
photo 3

జపనీస్ చెఫ్ స్పెషల్.. చరణ్ ఇంట్లో బిర్యానీ పార్టీ! (ఫొటోలు)
photo 4

ఎ.ఆర్. రెహమాన్ బర్త్‌డే వేడుకలు.. సందడిగా సెలబ్రిటీలు (ఫోటోలు)
photo 5

జగజ్జేతలకు సన్మానం.. ప్రత్యేక ఆకర్షణగా రోహిత్‌, హర్మన్‌

Video

View all
Brief Analysis On Rayalaseema Lift Irrigation Project 1
Video_icon

రాయలసీమ ప్రాజెక్ట్ పై అసలు కథ.. బాబును అడ్డంగా బుక్ చేసిన మంత్రి నిమ్మల..
Revanth Reddy Shocking Comments On Chandrababu In Assembly 2
Video_icon

జన్మభూమికీ వెన్నుపోటు
RRR Private Bus Fire Accident On Kovvur Gaman Bridge 3
Video_icon

కొవ్వూరు హైవేపై.. ప్రైవేట్ బస్సు దగ్ధం
Big Question Debate On Chandrababu Revanth Reddy Cunning Deal 4
Video_icon

క్లోజ్డ్ రూమ్ లో కన్నింగ్ ప్లాన్.. అసెంబ్లీ సాక్షిగా అంతా బాబే చేశాడు..
Default image
Video_icon

'బేబి' వైష్ణవి చైతన్య క్యూట్ ఫొటోలు
Advertisement
 